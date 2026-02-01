logo
"Novače, ti si najveći ikad, ukras ovog sporta": Bivši broj 1 opjevao Đokovića kao niko do sada

"Novače, ti si najveći ikad, ukras ovog sporta": Bivši broj 1 opjevao Đokovića kao niko do sada

Nebojša Šatara
Nebojša Šatara
0

Nekada najbolji svjetski dubl igrač Pol Meknami nahvalio je Novaka Đokovića i njegov nastup na Australijan openu. Ipak, nada se da neće biti posljednji.

Izvor: Martin KEEP / AFP / Profimedia

Iako je Novak Đoković izgubio svoj meč finala Australijan opena od Karlosa Alkaraza oduševio je cijelu tenisku javnost. Svi su oduševljeni time kako je prvo uspio da izbaci Janika Sinera u polufinalu, a onda i otporom koji je pružio trenutnom broju 1.
Nekadašnji svjetski broj 1 u dublu Pol Meknami je naširoko hvalio srpskog tenisera i istakao da iako je izgubio Novak nema zubog čega da bude nezadovoljan.

"Večeras je pobijedio bolji teniser, ali Novak ne može biti ponosniji na svoj nastup i napor. Kakav tunir, kakav četvrti set od strane najvećeg ikada. Sve čestitke Karlosa na karijernom grend slemu. Njegov tenis je nevjerovatan i privilegija ga je gledati.", napisao je odmah nakon kraja meča Pol Meknami.

Kada je čuo Novakove riječi nakon primanja pehara za drugo mjesto još više je srpski teniser oduševio čuvenog Australijanca.

"Nakon Novakovih ljubaznih riječi mogu samo da se zapitam da li ćemo ga opet gledati oli ne. Ako to nije slučaj. Novače, bilo je privilegija gledati te kako igraš, upoznati te i vidjeti kakva si osoba i u Pertu i u Melburnu. Ti si ukras ovog sporta, ti si najveći ikada. Šta god da se desi, hvala ti", napisao je oduševljeni Pol Meknami.

Ko je Pol Meknami?

Veteran koji sada već ima 71 godinu bio je najbolji dubl igrač svijeta početkom osamdesetih. Kao sinlg teniser uspio je da osvoji dvije titule. a na Australijan openu je došao do polufinala. Kao dubl igrač je osvojio dva Australijan opena i dva VImbldona. U miksu je takođe osvojio Vimbldon 1985. godine.

(MONDO)

00:37
Novak Đoković čestita Karlosu Alkarazu
Izvor: Eurosport
Izvor: Eurosport

Novak Đoković Tenis Australijan open

