Emotivan govor Đokovića nakon poraza: Novak od buke nije mogao da se obrati, a onda je ostavio sve bez teksta

Novak Đoković je poslije poraza od Karlosa Alkaraza u finalu Australijan opena održao emotivan govor na terenu.

Izvor: Eurosport/Screenshot

Novak Đoković nije uspio da dođe do 25. grend slem trofeja pošto je u finalu Australijan opena izgubio od Karlosa Alkaraza poslije četiri seta. Na ceremoniji je napravio šou i ostavio mnoge bez teksta. Najavio ga je spiker kao "velikog šampiona koji je postavio standarde za sve", a onda nije mogao da drži govor.

"Dobro veče", izgovorio je Novak i onda je cijela "Rod Lejver Arena" skandirala "Nole, Nole", dugo je trajalo, nije mogao da priča.

Onda je obećao Alkarazu da će se "ćerati još dugo" na trenima.

"Hvala vam svima. Prvo i najvažnije, želim da čestitam Karlosu na fantastičnom turniru. Tvom timu, treneru, porodici. Ovo što radiš, najbolja riječ za opis je istorijski, legendarno. Želim ti sve najbolje u nastavku karijere. Mlad si, imaš još mnogo vremena, isto kao i ja. Siguran sam da ćemo voditi još mnogo bitaka u narednih 10 godina."

Zatim se Novak obratio svom timu.

"Moram da čestitam mom timu što izdržavaju sa mnom i što mi daju podršku koja nije jednostavna, nikad to nije lako. Ali, vi ste moja stijena u mom uglu. Vidjeli ste i najgore i najbolje od mene u posljednjih ko zna koliko godina, posebno u posljednje tri godine. Ovaj uspjeh je i vaš uspjeh.

"Imao sam dva pripremljena govora"

Napravio je Đoković šou na terenu, nasmijao je sve kada je pričao o svemu kroz šta je prošao.

"Imao sam dva govora pripremljena i onaj za pobjedu i za poraz. Dajte mi koji sekund. Želim da skratim, ovo je Karlosov momenat. Šalu na stranu. Vi svi, posljednjih nekoliko mečeva, dali ste mi veliku ljubav, podršku, pozitivnost, nešto što nikad nisam osjetio u Australiji. Probao sam da vam uzvratim dobrim tenisom. Ovo je bila moja 21. ili 22. godina u Australiji. Uvijek vjerujem u sebe. To je nešto što je neophodno kada igraš na ovom nivou protiv sjajnih igrača kao što su Siner i Alkaraz."

Novakove riječi ostavile sve bez teksta

Izvor: DAVID GRAY / AFP / Profimedia

Nije mogao Đoković da obeća da će dogodine da dođe na Australijan open kao što to obično govore igrači u govoru i time je ostavio sve bez teksta.

"Moram da budem iskren i da kažem da nisam mislio da ću biti na završnoj ceremoniji ovako. Dugujem vama zahvalnost, gurali ste me posljednjih nedjelja. Samo Bog zna šta će se desiti sutra, kamoli za šest ili 12 mjeseci. Bila je ovo sjajna vožnja. Volim vas ljudi", zaključio je Đoković.

