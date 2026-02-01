logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Emotivan govor Đokovića nakon poraza: Novak od buke nije mogao da se obrati, a onda je ostavio sve bez teksta 1

Emotivan govor Đokovića nakon poraza: Novak od buke nije mogao da se obrati, a onda je ostavio sve bez teksta

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
1

Novak Đoković je poslije poraza od Karlosa Alkaraza u finalu Australijan opena održao emotivan govor na terenu.

Đoković govor nakon finala Australijan opena 2026 Izvor: Eurosport/Screenshot

Novak Đoković nije uspio da dođe do 25. grend slem trofeja pošto je u finalu Australijan opena izgubio od Karlosa Alkaraza poslije četiri seta. Na ceremoniji je napravio šou i ostavio mnoge bez teksta. Najavio ga je spiker kao "velikog šampiona koji je postavio standarde za sve", a onda nije mogao da drži govor.

"Dobro veče", izgovorio je Novak i onda je cijela "Rod Lejver Arena" skandirala "Nole, Nole", dugo je trajalo, nije mogao da priča. 

Onda je obećao Alkarazu da će se "ćerati još dugo" na trenima.

"Hvala vam svima. Prvo i najvažnije, želim da čestitam Karlosu na fantastičnom turniru. Tvom timu, treneru, porodici. Ovo što radiš, najbolja riječ za opis je istorijski, legendarno. Želim ti sve najbolje u nastavku karijere. Mlad si, imaš još mnogo vremena, isto kao i ja. Siguran sam da ćemo voditi još mnogo bitaka u narednih 10 godina."

Zatim se Novak obratio svom timu.

"Moram da čestitam mom timu što izdržavaju sa mnom i što mi daju podršku koja nije jednostavna, nikad to nije lako. Ali, vi ste moja stijena u mom uglu. Vidjeli ste i najgore i najbolje od mene u posljednjih ko zna koliko godina, posebno u posljednje tri godine. Ovaj uspjeh je i vaš uspjeh.

"Imao sam dva pripremljena govora"

Napravio je Đoković šou na terenu, nasmijao je sve kada je pričao o svemu kroz šta je prošao.

"Imao sam dva govora pripremljena i onaj za pobjedu i za poraz. Dajte mi koji sekund. Želim da skratim, ovo je Karlosov momenat. Šalu na stranu. Vi svi, posljednjih nekoliko mečeva, dali ste mi veliku ljubav, podršku, pozitivnost, nešto što nikad nisam osjetio u Australiji. Probao sam da vam uzvratim dobrim tenisom. Ovo je bila moja 21. ili 22. godina u Australiji. Uvijek vjerujem u sebe. To je nešto što je neophodno kada igraš na ovom nivou protiv sjajnih igrača kao što su Siner i Alkaraz."

Novakove riječi ostavile sve bez teksta

Izvor: DAVID GRAY / AFP / Profimedia

Nije mogao Đoković da obeća da će dogodine da dođe na Australijan open kao što to obično govore igrači u govoru i time je ostavio sve bez teksta.

"Moram da budem iskren i da kažem da nisam mislio da ću biti na završnoj ceremoniji ovako. Dugujem vama zahvalnost, gurali ste me posljednjih nedjelja. Samo Bog zna šta će se desiti sutra, kamoli za šest ili 12 mjeseci. Bila je ovo sjajna vožnja. Volim vas ljudi", zaključio je Đoković.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:37
Novak Đoković čestita Karlosu Alkarazu
Izvor: Eurosport
Izvor: Eurosport

Možda će vas zanimati

Tagovi

Tenis Novak Đoković Karlos Alkaraz Australijan open

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Jaaa

Prokletinjo gladna, još 10 godina? Mislio sam da ti je otac gladniji dolara od tebe, ali...

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC