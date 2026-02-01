logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Đoković zvao doktorku, evo šta je problem

Đoković zvao doktorku, evo šta je problem

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Novak Đoković morao je da popije tablete između trećeg i četvrtog seta.

Đoković popio tabletu za mučninu u finalu AO Izvor: eurosport

Novak Đoković na sjajan način je počeo finale Australijan Opena protiv Karlosa Alkaraza, ali je 16 godina mlađi Španac režirao preokret i poveo sa 2:1 u setovima. Na pauzi između trećeg i četvrtog seta, srpski as se doktorki požalio na probleme sa želucem.

Srpski as je tražio tablete za refluks. Nakon kraćeg razgovora sa doktorkom, nije tražio medicinski tajm-aut, popio je tabletu i vratio se na teren. Pogledajte šta se odigralo na pauzi:

Pogledajte

00:55
Novak Đoković tražio tablete za želudac
Izvor: Eurosport
Izvor: Eurosport

Đoković nije izgledao kao da ima ozbiljnih fizičkih poteškoća u prva tri seta. Ipak, počeo je sve više da griješi, dok je Alkaraz sa druge strane uspio da iskoristi ove "poklone".

Nadamo se da Đoković ima još "goriva" u rezervoaru i da će uspeti što pre da prebrodi problem sa želucem. Ono što daje optimizam što ni Karlos Alkaraz danas ne igra svoj najbolji tenis, ali trenutno koristi svoje šanse.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Tenis Novak Đoković Australijan open

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC