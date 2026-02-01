Đoković zvao doktorku, evo šta je problem

Novak Đoković morao je da popije tablete između trećeg i četvrtog seta.

Izvor: eurosport

Novak Đoković na sjajan način je počeo finale Australijan Opena protiv Karlosa Alkaraza, ali je 16 godina mlađi Španac režirao preokret i poveo sa 2:1 u setovima. Na pauzi između trećeg i četvrtog seta, srpski as se doktorki požalio na probleme sa želucem.

Srpski as je tražio tablete za refluks. Nakon kraćeg razgovora sa doktorkom, nije tražio medicinski tajm-aut, popio je tabletu i vratio se na teren. Pogledajte šta se odigralo na pauzi:

Pogledajte 00:55 Novak Đoković tražio tablete za želudac Izvor: Eurosport Izvor: Eurosport

Đoković nije izgledao kao da ima ozbiljnih fizičkih poteškoća u prva tri seta. Ipak, počeo je sve više da griješi, dok je Alkaraz sa druge strane uspio da iskoristi ove "poklone".

Nadamo se da Đoković ima još "goriva" u rezervoaru i da će uspeti što pre da prebrodi problem sa želucem. Ono što daje optimizam što ni Karlos Alkaraz danas ne igra svoj najbolji tenis, ali trenutno koristi svoje šanse.