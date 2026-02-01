Karlos Alkaraz u stanju šoka: Kamera ga snimila kada je ovo izgovorio, ne može da vjeruje šta Novak radi

Novak Đoković razbio je Karlosa Alkaraza u prvom setu.

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković pleše po terenu u finalu Australijan Opena. On je osvojio prvi set sa ubjedljivih 6:2, nakon što je naporavio dva brejka favorizovanom Karlosu Alkarazu. Mladi Španac se još nije ni pojavio na terenu, bio je potpuno van ritma, a jedna njegova reakcija najbolje govori o odnosu snaga na terenu.

"Ovo je nemoguće", rekao je Alkaraz u razgovoru sa članovima svog tima poslije još jedne majstorije Novaka Đokovića.

Nema sumnje da je Đoković ušao u meč sa najvećom mogućom motivacijom, dok je Alkaraz ušao ili previše opušteno ili sa previše respekta, što mu se dešavalo i ranije tokom duela sa najvećim svih vremena.

U svakom slučaju, moraće u nastavku mnogo bolje, ukoliko želi da ispiše svoju istoriju na Australijan Openu.