Novak Đoković poslao šmekersku poruku Karlosu Alkarazu: "Znam šta radiš, očekujem svoj dio"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Novak Đoković je kao i svi vidio da je Karlos Alkaraz iskopirao njegov servis i sada želi da dobije dio zarade. Da se zna neki red.

novak djokovic poslao smekersku poruku alkarazu Izvor: YouTube/Australian open/printscreen

Cijeli internet je brujao poslije prvog treninga Karlosa Alkaraza na Australijan openu. Razlog za to je bio što su svi vidjeli da je probao da kopira servis Novaka Đokovića, a toga se držao i tokom turnira.

Sada je stigao u finale Karlos Alkaraz sa Novakovim servisom i od 9:30 mu kladionice daju mnogo veće šanse nego njegovom mnogo starijem kolegi iz Srbije. Pred to finale Novak je istakao da očekuje neke stvari od svog rivala. Prije svega - novčane!

"Čim sam to vidio poslao sam mu poruku. Rekao sam mu: Moramo da pričamo o autorskim pravima. Kada sam ga vidio ovdje rekao sam mu da moramo da pričamo o procentu od njegove nagrade. Za svaki as očekujem dio za sebe. Za svaki as koji ovdje upiše. Vidjećemo da li će se držati svog dijela dogovora", rekao je Novak na svojoj konferenciji za medije. 

Alkaraz je priznao krađu

Izvor: X/@Big3Tennis

Karlos Alkaraz je na jednoj od svojih konferencija tokom tunira naravno dobio pitanje vezano za servis koji je "ukrao" od Novaka i morao je da prizna da je promena bilo. 

"Svi moraju da prave promjene, male detalje. Servis je nešto što želim da poboljšam svake godine, svakog turnira. Stalno radim na svom servisu. Iskreno, nismo razmišljali o promenama tokom predsezone, ali to ne znači da nisam napravio nijednu. Malo sam promijenio svoje kretanje, osjećam se veoma, veoma udobno, mirnije, sa fluidnijim ritmom, što pomaže da poboljšam svoj servis. Vjerovatno ćete vidjeti još promjena u mom servisu, ne znam da li za nekoliko mjeseci ili na kraju godine. Stalno mijenjam svaki udarac, važni su detalji. Nisam razmišljao o tome da moj servis bude isti kao Đokovićev, ali na kraju krajeva, čak i ja mogu da vidim sličnosti", rekao je Karlos Alkaraz i na kraju uz osmijeh ipak priznao "krađu". 

(MONDO)

BONUS VIDEO: 

Pogledajte

00:45
Novak Đoković se krsti posle pobede nad Sinerom
Izvor: Eurosport
Izvor: Eurosport

Tagovi

Novak Đoković Karlos Alkaraz Tenis Australijan open

