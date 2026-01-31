Tim Henman pred finale Australijan opena: "Karlos Alkaraz je favorit, ali Novak Đoković je nevjerovatan"

Novak Đoković i Karlos Alkaraz sastaju se u finalu Australijan opena koji je na programu u 9.30 u nedjelju ujutru. Mnogi teniski stručnjaci prednost daju Špancu, ali i podsjećaju da Srbin nikad ne osutaje

Novak Đoković (38) i Karlos Alkaraz (22) sastaće se u finalu Australijan opena - na mjestu gdje je najbolji svih vremena slavio već 10 put a i na mjestu gdje bi se mladi Španac po prvi put u karijeri mogao naći. Ulog je veliki: Novak Đoković mogao bi da postane najstariji osvajač grend slem turnira, ujedno bi postao i teniser sa najviše osvojenih velikih trofeja, pošto bi ih imao 25. S druge strane, Karlos Alkaraz mogao bi da postan najmlađi teniser koji je kompletirao sva četiri grend slema. Pred nama su kalkulacije, a one, kako i mnogi teniski stručnjaci daju prednost Alkarazu. Među njima je i bivši bitanski teniser Tim Henman.

Ovogodišnji Australijan open obilježila su spektakularna polufinala. Rođeni Beograđanin i jedan od najstarijih na turu pobijedio je drugog igrača svijeta Janika Sinera, prekinuo niz od pet poraza i ostvario priliku da se bori za 25. trofej. S druge strane Španac je na terenu proveo pet sati i 27 minuta, što je jedan od najdužih mečeva u istoriji ovog turnira. Prema tome - u nedjelju ujutru spektakl je zagarantovan.

"Ta dva polufinala, to je bilo prelijepo - stilovi igre, kako su se podudarali", započeo je Britanac Tim Henman u razgovoru za TNT sport o mečevima koji su bili na programu u petak. "Da li Alkaraz donosi raznolikost, da li Đoković donosi taj nevjerovatan udarac lopte koji je ponovo pokazao protiv Janika Sinera, da jednostavno igra najžešći tenis."

Ipak, kad je u pitanju favorit, Britanac prednost daje Špancu. "Mislim da je to Alkaraz, ali Đoković je igrao bolje u polufinalu i to je ono što je zapanjujuće, jer je Đoković nevjerovatan. Osvojio je 24 grend slem turnira, znamo sve što je uradio", pojasnio je.

"Ali u tom polufinalu nije bilo mnogo osnova za to. U meču prije toga je zaostajao dva seta protiv Lorenca Muzetija, mentalno je izgledalo kao da se muči. A, onda vidite prva tri gema protiv Sinera i pomislite 'vau, ovo bi moglo brzo da se završi'. Bio je rasut, kasnio je sa udarcima, noge mu se nisu pomjerale. Prvi set je izgubio 6:3 i onda pomislite da je to to."

"A onda je bilo apsolutno nevjerovatno koliko je dobro igrao. Cijepao je forhend, zaista jedna od najnevjerovatnijih predstava koje sam ikada vidio od Đokovića", pojasnio je igru najboljeg tenisera svih vremena.

"Adrenalin će igrati ogromnu ulogu"

Iskustvo kod obojice igrača nije upitno. Obojica su u polufinalu imala izuzetno teške duele. Ipak, postoji nešto što bi prema mišljenju Henmana moglo da odnese prevagu... adrenalin.

"Adrenalin će očigledno igrati ogromnu ulogu, ali imate igrača koji je 10 puta osvojio Australijan open (Novak Đoković), on zna šta je potrebno da bi ovdje obavio posao, a imate i jednog od najnevjerovatnijih mladih talenata koji se bori za grend slem u karijeri sa 22 godine i traži prvi trofej na ovom mjestu. Dakle, meč ne bi mogao biti uzbudljiviji", dodao je Henman.

"Ono što je Đoković uradio u posljednjih 24 sata je jednostavno nevjerovatno dobro, ko zna", rekao je Henman i tako ostavio malo prostora i Srbinu za iznenađenje.

Šta je rekla Koko Vendevege?

Bivša američka teniserka Koko Vendevege takođe je analizirala uzbudljiv susret koji nas očekuje u nedelju ujutru od 9.30 na Rod Lejver areni. Bivša deveta igračica svijeta vjeruje da će Đokoviću lakši rival biti Alkaraz, nego što je to bio Janik Siner. A, objasnila je i zbog čega.

"Čini mi se da je u Novakovoj situaciji bolje da igra protiv Alkaraza nego protiv Sinera. Karlos će praviti glupe greške, možda i mentalno bude pao u nekom trenutku, dok Janik to ne radi", objasnila je.



"Protiv Karlosa, Novak može da predahne. Dajem Novaku zaista dobre šanse da ovdje osvoji 25. titulu. Za mene, nema ništa što želite više od toga da se dvije najveće priče o kojima smo pričali uoči ove dvije nedjelje sukobe u finalu", dodala je ona.

