Kad igraju Novak Đoković i Karlos Alkaraz? Idealan termin za pisanje istorije i 25. titulu

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković boriće se protiv prvog igrača svijeta Karlosa Alkaraza za 25. grend slem titulu u karijeri

Izvor: Schreyer / imago sportfotodienst / Profimedia

Novak Đoković (38) ponovo prkosi godinama, tradiciji, istoriji. U 39. godini igra finale Australijan opena, za 11. titulu u karijeri na ovom turniru i za 25. u karijeri. Biće prvi u istoriji kojem je ovo pošlo za rukom, ali pred njim neće biti lak zadatak pošto će se na drugoj strani terena naći prvi teniser svijeta Karlos Alkaraz. Njihov susret najavljen je za 9.30 sati u nedjelju.

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković je u godini za nama na sva četiri grend slema doigrao polufinala, ali nijednom mu nije bila pružena prilika da se bori za pehar. Na početku 2026. to je promijenjeno, a Novak će prvi put od Vimbldona 2024. imati priliku da se nađe u finalu, dok je posljednji put grend slem trofej osvojio 2023. na US openu kad je bio bolji od Danila Medvedeva 6:3, 7:6 (7:5), 6:3.

Susret iskusnog Đokovića i mladog Alkaraza najavljen je za 19.30 po lokalnom, odnosno 9.30 po srednjoevropskom vremenu. Biće to duel bivšeg "broja jedan" i trenutnog "broja jedan". I možda Novak nije na prvom mjestu, ali igra kakvu je pokazao protiv Janika Sinera mogla bi da zabrine bilo kog rivala, pa čak i Španca. Možda je rođeni Beograđanin bio potcijenjen u polufinalu, očekivanja su bila da će Siner nanizati šestu pobjedu nad legendom ovog sporta, ali situacija je bila potpuno drugačija! Novak je pobijedio očekivanja, Novak je pobijedio kladionice, Novak je pobijedio Janika Sinera.

Kakav je međusobni skor Đokovića i Alkaraza?

Za razliku od skora sa Janikom Sinerom, sa Karlosom Alkarazom Novak ima pozitivan odnos. Srbin vodi 5:4, a neki od njihovih velikih duela pripali su upravo najboljem svih vremena. Zbog toga bi mogao imati psihološku prednost nad mladim Špancem. Međutim, Alkaraz je bio taj koji je slavio u posljednjem susretu, bio je bolji od Novaka u polufinalu US opena (6:4, 7:6 (4), 6:2).

Vidi opis Kad igraju Novak Đoković i Karlos Alkaraz? Idealan termin za pisanje istorije i 25. titulu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 20 20 / 20

Ipak, ono što bi moglo otići u korist Novaka, a to je činjenica da je pobijedio u meču pre US opena. U susretu koji se odigrao baš na Australijan openu i to u četvrtfinalu ovog takmičenja - pre tačno godinu dana. Tad je Novak slavio 3:1 (4:6, 6:4, 6:3, 6:4). Možemo da podsetimo i na maestralni finalni meč na Olimpijskim igrama u kojem je takođe Novak odneo pobedu, kad je kompletirao apsolutno prestižne sve turnire koji postoje u teniskom svetu.

Koliko koštaju ulaznice za meč Đoković-Alkaraz?

Na društvenim mrežama vodi se polemika o tome kako je plasman Novaka Đokovića u finale prvog grend slema u sezoni drastično uticao na skok cena ulaznica. Prema tvrdnjama jednog navijača, prošle godine na finalni meč moglo se ući za oko 700 dolara sada cijena dostiže i do 1.900 dolara. Razlika je ogromna, pa je izvjesno da će mnogi ljubitelji tenisa ostati uskraćeni za prisustvo finalu, iako bi to željeli.

Kako je izgledao Novakov put do finala?

Najtrofejniji teniser u istoriji imao je relativno povoljan put do same završnice turnira kada je reč o kvalitetu rivala, ali je taj put bio ispunjen brojnim problemima - kako njegovim, tako i onima sa druge strane mreže. Srbina su tokom turnira najviše mučili žuljevi na stopalima, zbog kojih je u više navrata morao da zatraži medicinske pauze, a tegobe su se iz meča u meč pojačavale.

Đoković je januarski turnir u Melburnu otvorio sigurnom pobjedom protiv Španca Pedra Martineza 6:3, 6:2, 6:2. U drugom kolu bio je jednako ubjedljiv protiv Italijana Frančeska Mestreljija, savladavši ga istim rezultatom. U trećoj rundi eliminisao je 75. igrača svijeta, Botika van de Zandshulpa sa 6:3, 6:4, 7:6.

U nokaut fazi imao je i određenu dozu sreće, 17. teniser svijeta Jakub Menšik predao mu je meč u osmini finala, dok je u četvrtfinalu isto učinio Lorenco Muzeti i to u trenutku kada je Italijan vodio sa 2:0 u setovima (6:4, 6:3). U borbi za finale, Đoković je pobijedio Janika Sinera, drugog tenisera svijeta, u nevjerovatnom meču i poslije preokreta. Tako je dokazao da iako je u poznim igračkim godinama i dalje je velika prijetnja za rivale.

Kako je izgledao Alkarazov put do finala?

Karlos Alkaraz je imao jednako ubjedljiv put do finala, kao i Janik Siner do polufinala. Španac je najprije bio bolji od Adama Voltona kojeg je savladao 6:3, 7:6, 6:2. U drugom kolu je stao na put Nijemcu Janiku Hofmanu i pobijedio ga je 7:6, 6:3, 6:2. U trećem meču u Melburnu bio je bolji od Francuza Korentina Muteta kojeg jeza dva sata i pet minuta eliminisao sa 6:2m 6:4, 6:1.

U nastavku Australijan opena bio je bolji i od Tomija Pola, 20. igrača svijeta, Pobijedio je poslije dva sata i 44 minuta, a slavio je rezulattom 7:6, 6:4, 7:5. Potom je pobijedio i Aleksa de Minora 7:5, 6:2, 6:1, da bi u borbi za finale savladao trećeg tenisera sveta Sašu Zvereva u meču koji je bio najduži u istoriji Australijan opena. Pobijedio je poslije borbe od pet sati i 27 minuta i to rezultatom 6:4, 7:6, 6:7, 6:7, 7:5.

Nema sumnje, biće to još jedan meč zbog kojeg će stati cijeli svijet!

Bonus video:

Pogledajte 00:48 Novak Đoković povraća na Australijan openu Izvor: Eurosport Izvor: Eurosport

(MONDO)