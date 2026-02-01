Novak Đoković danas bi i zvanično mogao da preskoči Margaret Kort na listi najuspješnijih svih vremena, iako je njen rekord oživio tek prije nekoliko godina.

Izvor: DAVID GRAY / AFP / Profimedia

Mnogo je poznatih lica na tribinama "Rod Lejver arene" koji gledaju duel Đokovića i Alkaraza, a iako je najveću pažnju privukao Rafael Nadal, mora se istaći da je tu i Margaret Kort. U pitanju je čuvena australijska teniserka koja je jedina u istoriji ovog sporta osvojila 24 grend slema poput Novaka Đokovića, odnosno Srbin danas može da je prestigne.

Njen rekord, iako je većinski ostvaren prije profesionalne ere u tenisu, mediji potenciraju već dugo, odnosno od kada je Đoković osvojio svoj 24. grend slem u Njujorku 2023. godine.

Vidi opis Ovo je žena čiji "izmišljeni" rekord juri Đoković: Izbrisali je iz istorije tenisa, pa vratili zbog njega Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: EPA/JOEL CARRETT Br. slika: 21 1 / 21 Izvor: EPA/JAMES ROSS Br. slika: 21 2 / 21 Izvor: EPA/JAMES ROSS Br. slika: 21 3 / 21 AD Izvor: EPA/JAMES ROSS Br. slika: 21 4 / 21 Izvor: Martin KEEP / AFP / Profimedia Br. slika: 21 5 / 21 Izvor: EPA/JOEL CARRETT Br. slika: 21 6 / 21 AD Izvor: EPA/JOEL CARRETT Br. slika: 21 7 / 21 Izvor: EPA/JOEL CARRETT Br. slika: 21 8 / 21 Izvor: Martin KEEP / AFP / Profimedia Br. slika: 21 9 / 21 AD Izvor: DAVID GRAY / AFP / Profimedia Br. slika: 21 10 / 21 Izvor: DAVID GRAY / AFP / Profimedia Br. slika: 21 11 / 21 Izvor: Martin KEEP / AFP / Profimedia Br. slika: 21 12 / 21 AD Izvor: Martin KEEP / AFP / Profimedia Br. slika: 21 13 / 21 Izvor: William WEST / AFP / Profimedia Br. slika: 21 14 / 21 Izvor: Martin KEEP / AFP / Profimedia Br. slika: 21 15 / 21 AD Izvor: Martin KEEP / AFP / Profimedia Br. slika: 21 16 / 21 Izvor: EPA/JOEL CARRETT Br. slika: 21 17 / 21 Izvor: EPA/JOEL CARRETT Br. slika: 21 18 / 21 AD Izvor: DAVID GRAY / AFP / Profimedia Br. slika: 21 19 / 21 Izvor: DAVID GRAY / AFP / Profimedia Br. slika: 21 20 / 21 Izvor: IZHAR KHAN / AFP / Profimedia Br. slika: 21 21 / 21 AD

"Mislim da sam uvijek govorila, čak i kada je Serena Vilijams pokušavala, uvijek sam govorila da je jedan rekord tu da bude srušen. Mislim da je to cilj kome neko treba da ide...", istakla je slavna Australijanka Margaret Kort koja je doduše "obrisana" iz teniskih rekorda zbog homofobije, ali su oni oživjeli kada je Đoković ispisao istoriju.

Njih dvoje sreli su se prvi put prošle godine na Australijan openu, kada mu je Margaret Kort poželjela sreću, pa će tako sigurno za njega navijati i danas - kada bi mogao da je "izbriše" s liste rekorda.

"Rekla sam 'Nikada ga nisam srela'. Niko nas nikada nije upoznao. Pokušavala sam da ga upoznam dvije godine, i svaki put se to nije desilo. I prošli smo juče, i on je prišao, i poljubio me, a mi smo samo rekli 'zdravo'. Bilo je kao da smo se već poznavali. Voljela bih da sam ga srela ranije", ispričala je Margaret Kort koja doduše nije promovisana na Australijan openu baš zbog svojih kontroverznih stavova.

Ko je Margaret Kort?

Australijanka Margaret Kort osvojila je 64 grend slem titule u sve tri konkurencije, ali je u profesionalnoj eri tenisa stigla samo do 11 grend slem titula u pojedinačnoj konkurenciji. Iako je nesumljivo jedna od najboljih svih vremena, mnogi smatraju da Kort ne bi bilježila tako dobre rezultate u profesionalnom sportu, što nikada nećemo saznati.

"Kada sam ja igrala tenis, bilo je samo nekoliko lezbijki. Ali, tih nekoliko je vodilo mlade teniserke na zabave i druge stvari. Ono što imate u samom vrhu, to ćete dobiti i u cijelom tom sportu", rekla je Australijanka prije nekoliko godina i izazvala gnjev tenisera i teniserki i zbog toga je njen rekord zaboravljen, sve dok nije bilo potrebno je "reaktivirati" kako bi se Đokoviću osporio rekord da je najveći ikada.