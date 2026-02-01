logo
Nadal došao da navija protiv Đokovića: Evo šta je rekao pred finale Australijan open

Autor Milutin Vujičić
0

Rafael Nadal na tribinama za meč Novaka Đokovića i Karlosa Alkaraza u finalu Australijan opena.

Nadal prati meč Alkaraza i Đokovića Izvor: eurosport

Novak Đoković i Karlos Alkaraz bore se za titulu na Australijan openu, a tribine na "Rod Lejver areni" su krcate i odmah smo čuli da će srpski teniser imati bolju podršku. Ipak, imaće i Alkaraz svoje "saveznike" na tribinama i među njima je i Rafael Nadal, jedan od najvećih svih vremena.

Kamere su snimile Nadala pred početak meča i sigurno je da će uživati u spektaklu dvojice najboljih u Australiji, posebno jer ga dugo nismo ni vidjeli na ovom mjestu gdje je samo dva puta postajao šampion. Pogledajte kako Nadal gleda meč:


Inače je Nadal dobio specijalnu pozivnicu za turnir koji mu vraća neka od najljepših, ali i najtežih sjećanja. Znamo da je Nadal još 2012. godine izgubio finale od Đokovića, ono najduže svih vremena, dok je ono 2022. godine dobio kada je Nole deportovan, a on se nosio sa ogromnim problemima sa kolenom.

Uoči meča Nadal je rekao da ipak ostaje uz svog zemljaka Alkaraza, iako bi mu bilo drago i da Đoković pobijedi: "Žao mi je, ali ne mogu da ti kažem. Očekujem sjajan meč, biće to prvi put na tom terenu poslije penzije. Očekujem sjajan nivo tenisa, siguran sam da će tako biti. Moraću da izaberem Karlosa, bio mi je partner na Olimpijskim igrama, igrali smo i u Dejvis kupu. Imamo dobru povezanost i želim mu sve najbolje. Sa druge strane imam Novaka koji je bio moj veliki rival od početka karijere, dosta toga smo dijelili, nevjerovatno je vidjeti ga u finalu ovdje. I njemu želim puno sreće", rekao je Nadal.

Tenis Rafael Nadal Karlos Alkaraz Novak Đoković Australijan open

