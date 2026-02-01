logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Đoković pred finale saznao da je oborio nevjerovatan rekord: Nisu žalili novac, dali su 540.000 dolara za ovo

Đoković pred finale saznao da je oborio nevjerovatan rekord: Nisu žalili novac, dali su 540.000 dolara za ovo

Autor Nemanja Stanojčić
0

Reket Novaka Đokovića sa finala protiv Rafe Nadala iz 2012. godine prodat je za rekordnu sumu novca na aukciji.

Đokovićev reket prodan za 540 hiljada dolara Izvor: Martin KEEP / AFP / Profimedia

Novak Đoković igra protiv Karlosa Alkaraza u finalu Australijan opena. Uoči početka tog meča saznao je da je oborio nevjerovatan rekord. Njegov reket prodat je za 540.000 dolara (oko 455.000 evra). Sve to dogodilo se na aukciji koja je održana prije meča.

U pitanju je reket koji je Srbin koristio u čuvenom finalu Australijan opena 2012. godine kada je pobijedio Rafaela Nadala poslije pet setova i 5 sati i 53 minuta iscrpljujuće borbe. Njegov reket privukao je ogromnu pažnju kolekcionara koji na aukciji nisu žalili novac.

"Ovo još jednom dokazuje da kolekcionari imaju 'duboke džepove' kada žele ono najbolje od najboljih. Pola miliona za reket najvećeg ikada, u najdužem finalu ikada, protiv njegovog najvećeg rivala. Kada sve to stavite zajedno, zašto da ne? Još jedan zaslužen rekord za Đokovića", poručio je Brendan Vels, potpredsjednik aukcijske kuće koja je organizovala aukciju.

Šta je Nadal rekao o tom meču?

Pred početak finala je Rafa Nadal bio na jednom događaju legendi u Melburnu i tamo ga je Jelena Dokić pitala čega se sjeća sa tog finala iz 2012. godine.

"Bila je nezaboravna bitka, čak i ako konačan rezultat nije bio idealan za mene, bio sam srećan što sam dio tog meča. Mislim da je to najduže finale u istoriji Australijan opena. Svašta je moglo da se desi, nevjerovatan nivo intenziteta, bilo je drame, bili smo uništeni na kraju meča. Bilo je nezaboravno iskustvo. Izgubio sam, ali imam dobra sjećanja sa tog meča", poručio je Nadal.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Tenis Novak Đoković Australijan open

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC