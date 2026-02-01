Đoković pred finale saznao da je oborio nevjerovatan rekord: Nisu žalili novac, dali su 540.000 dolara za ovo

Reket Novaka Đokovića sa finala protiv Rafe Nadala iz 2012. godine prodat je za rekordnu sumu novca na aukciji.

Izvor: Martin KEEP / AFP / Profimedia

Novak Đoković igra protiv Karlosa Alkaraza u finalu Australijan opena. Uoči početka tog meča saznao je da je oborio nevjerovatan rekord. Njegov reket prodat je za 540.000 dolara (oko 455.000 evra). Sve to dogodilo se na aukciji koja je održana prije meča.

U pitanju je reket koji je Srbin koristio u čuvenom finalu Australijan opena 2012. godine kada je pobijedio Rafaela Nadala poslije pet setova i 5 sati i 53 minuta iscrpljujuće borbe. Njegov reket privukao je ogromnu pažnju kolekcionara koji na aukciji nisu žalili novac.

"Ovo još jednom dokazuje da kolekcionari imaju 'duboke džepove' kada žele ono najbolje od najboljih. Pola miliona za reket najvećeg ikada, u najdužem finalu ikada, protiv njegovog najvećeg rivala. Kada sve to stavite zajedno, zašto da ne? Još jedan zaslužen rekord za Đokovića", poručio je Brendan Vels, potpredsjednik aukcijske kuće koja je organizovala aukciju.

Šta je Nadal rekao o tom meču?

2012 - Nadal battled Djokovic for 5 hrs 53 mins (and has good memories from it)

2026 - Djokovic will face Alcaraz, aiming for his 11th AO titlepic.twitter.com/YdhVqRmXGb — #AusOpen (@AustralianOpen)February 1, 2026

Pred početak finala je Rafa Nadal bio na jednom događaju legendi u Melburnu i tamo ga je Jelena Dokić pitala čega se sjeća sa tog finala iz 2012. godine.

"Bila je nezaboravna bitka, čak i ako konačan rezultat nije bio idealan za mene, bio sam srećan što sam dio tog meča. Mislim da je to najduže finale u istoriji Australijan opena. Svašta je moglo da se desi, nevjerovatan nivo intenziteta, bilo je drame, bili smo uništeni na kraju meča. Bilo je nezaboravno iskustvo. Izgubio sam, ali imam dobra sjećanja sa tog meča", poručio je Nadal.