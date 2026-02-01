"Novaku su povrijedili ego, jači je nego ikada": Muratoglu tvrdi da Đoković dominira zbog jednog čovjeka

Patrik Muratoglu tvrdi da je Novak Đoković pobijedio Janika Sinera i odigrao onako dobar meč zato što mu je novinar povredio ego na konferenciji za medije.

Izvor: Schreyer / imago sportfotodienst / Profimedia/Printscreen/Instagram/PatrickMouratoglou

Novak Đoković protiv Karlosa Alkaraza juri 25. grend slem trofej. Pokušaće po ko zna koji put da ispiše nove stranice istorije. Uoči tog duela oglasio se čuveni trener Patrik Muratoglu koji prati šta sve ljudi pričaju o srpskom asu i sve to mu smeta.

"Čujem da ljudi pričaju da bi Novak trebalo da stavi tačku ako ovoji 25. grend slem trofej. Ne vjerujem da će to da uradi, htjeće više. Misliće - 'Oh, vratio sam se u igru, mogu da ih dobijem i da uzmem još slemova'. Želi da završi na Olimpijskim igrama 2028. godine", počeo je Muratoglu.

U prvi plan nekadašnji trener Serene Vilijams ističe to što je na Australijan openu vratio onu pravu motivaciju.

"Bilo bi olakšanje za njega da vidi da može da uzme slem sa 38 godina i da dobije drugog i prvog tenisera svijeta. Čujete komentare o njemu, ljude koji misle da gubi jer ne igra tako dobro. Ne vjerujem u to. Sve je u motivaciji i podsticaju. To je izgubio kada je postao najbolji svih vremena što je njegov cilj bio. Znam da ako osjeti opet tu glad, da može da pobijedi te momke ili bar da igra na tom nivou svaki put", naglasio je Patrik aludirajući na osvajanje Olimpijskih igara u Parizu kao momenat kada se zacementirao kao najveći svih vremena.

"Novinar mu je povrijedio ego"

Pogledajte 00:49 Novak oduvao bezobraznog novinara! Izvor: Instagram Izvor: Instagram

Šta je to "probudilo" Novaka? Patrik smatra da je udio u tome imalo i sramno pitanje koje je dobio na konferenciji za medije. Tada je novinar "zaboravio" da je Đoković osvojio 24 grend slem titule i rekao mu je da je on taj koji je jurio prvo Rodžera Federera i Rafaela Nadala, a sada juri Karlosa Alkaraza i Janika Sinera.

"Možda se nešto desilo u Melburnu, možda je to pitanje novinara o tome da juri ostale. Duboko ga je to pogodilo, kako juri, kad ima 24 slema. Ljudi ga vide kao da nekoga juri, nekoga ko je potencijalno bolji od njega, a ne da drugi jure njega koji je najbolji svih vremena, to je pogodilo njegov ego. Mislim da je meč sa Sinerom odgovor. Kada ga pogodite u ego, jači je nego ikada, taj novinar treba da bude ponosan na sebe, ušao je u istoriju", zaključio je Muratoglu.