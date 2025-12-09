"Đoković nije taj": Patrik Muratoglu otpisao Novaka, ne da mu rekord svih rekorda

Francuz Patrik Muratoglu tvrdi da Novak Đoković ne može do novog istorijskog podviga.

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković ima ispred sebe još dva velika rekorda. Na predstojećem Australijan Openu pojuriće 25. grend slem titulu, dok je na vječnoj listi najtrofejnijih tenisera trenutno treći sa 101 titulom. Rodžer Federer mu bježi za dve, dok je Džimi Konors za sada nedodirljiv sa 109. Da li će se Đoković fokusirati da grend slemove ili želi da što više produži karijeru vidjećemo naredne sezone, ali poznati francuski teniski stručnjak Patrik Muratoglu smatra da Đoković neće oboriti rekord svih rekorda šta god da odluči.

Kako kaže, rekord će biti oboren, ali to neće uspjeti Đoković. "Mislim da će rekord Džimija Konorsa biti oboren. Zapravo, dva igrača nisu toliko daleko. Rodžer je završio karijeru ne tako daleko od toga, a Novak još uvijek igra i nije tako daleko", rekao je nekadašnji trener Serene Vilijams i dodao:

"Ne mislim da će Novak to uspjeti jer je fokusiran samo na grend slemove, što bi značilo da bi morao da osvoji još šest ili sedam grend slemova. Ne mislim da će se to desiti. Dakle, rekord Džimija Konorsa neće uskoro biti oboren, ali mislim da će jednog dana biti oboren. Mnogo je. To je veoma, veoma visok rekord, ali mislim da će neki igrači u budućnosti osvojiti više od 109 titula u svojoj karijeri", kaže Muratoglu.

Šta je rekao Đoković?

Novak Đoković nije isključio mogućnost da nadmaši ovaj nestvarni rezultat, a posljednju titulu osvojio je u novembru na ATP turniru u Atini.

"Definitivno bi bilo nevjerovatno doći do tog rekorda. Konors je neko koga zaista poštujem i divim mu se. On me uvijek podržava u javnosti, tako da sam mu veoma zahvalan na tome.Bilo bi nevjerovatno. Ali vjerovatno mi je sada to teže da postignem nego što je možda bilo prije nekoliko godina. Ići ću korak po korak. Vidjeću. Ne znam koliko dugo ću se takmičiti. Ali i dalje uživam kada dobro igram", bio je jasan Đoković.