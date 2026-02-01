"Novače, nekad sam vjerovao u tebe, više ne": Mats Vilander opet otpisao najvećeg ikada pred finale

Slavni švedski teniser i komentator "Eurosporta" Mats Vilander ne vjeruje da će Novak Đoković ikad više osvojiti grend slem trofej.

Navikli smo da Mats Vilander uvijek bude onaj prvi koji će otpisati Novaka Đokovića, a takav slučaj bio je i na ovogodišnjem Australijan openu. Čuli smo njegovu rečenicu "nekad sam vjerovao u tebe, ali više ne" početkom turnira, da bi je Mats Vilander slavodobitno ponovio i pred finale koje Đoković igra protiv Karlosa Alkaraza.

Čini se da Vilander ništa nije naučio na svojim greškama i da se teško miri sa time što je Đoković opet u konkurenciji za grend slem titulu, a možda još više zbog toga što će opet od njega napraviti "tenisku neznalicu".

Izvor: Schreyer / imago sportfotodienst / Profimedia
Izvor: Rachel Bach / Shutterstock Editorial / Profimedia
Izvor: William WEST / AFP / Profimedia
Izvor: DAVID GRAY / AFP / Profimedia
Izvor: Rachel Bach / Shutterstock Editorial / Profimedia
Izvor: Rachel Bach / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Nevjerovatno je da Đoković ide na 25. grend slem. To je... Nečuveno", ponavljao je Vilander na "Eurosportu" u subotu nakon što smo gledali žensko finale u kome je pogodio da će Ribakina pobijediti Sabalenku, a nadamo se da će ga osjećaj prevariti jer naginje Alkarazu.

"Mislio sam prije dvije-tri godine da će Đoković doći do 25, 26 ili 27 grend slemova, pa su se pojavili Alkaraz i Siner, tako da sam pomislio tada da možda više neće osvojiti nijedan. I možda i dalje neće. Tu je Alkaraz koji ide po karijerni grend slem, već je oborio rekord Džima Kurijera kao najmlađi ikada u finalima svih grend slemova, tako da ćemo videti da li je to igrač o kome ćemo pričati i sledećih godina", dodao je Mats Vilander.

Šta je Vilander pričao pred finale?

Uoči finala koje danas od 9.30 igraju Đoković i Alkaraz čuli smo od Vilandera da ne vjeruje u srpskog tenisera, nije mu davao šansu ni da dođe do polufinala, poslije čega je čak tvrdio da ga je Siner izgubio jer nije bio na sto odsto.

"Čini mi se da je presudilo što Janik nije bio na 100 odsto mogućnosti koje je prikazao na ovom turniru. Imali smo situaciju kad se Novak nije dobro osjećao, kada se nije dobro kretao. Kako je odmicalo, u fizičkom smislu, uz servis, za njegove godine ovo je bilo brutalno dobro", rekao je Mats Vilander, a nema sumnje da će i ova izjava doći do Novaka Đokovića i da će mu dati dodatno gorivo pred finale.

Nešto ste rekli?

Nije naravno jedini "ekspert" koji se obrukao u prognozi, vidjeli smo i kako su kladionice sramotno potcijenile Đokovića, pa je na kameri imao obračun i sa svima onima koji su ga otpisali. Napisao je flomasterom: "Nešto ste rekli?", a zatim je objasnio ka kome je to bilo usmjereno.

"Za njih... Pročitali ste... Da, za njih. Što kaže moj ćale: Za sve one stručnjake koji bolje znaju. Za njih - prepoznaće se", rekao je Đoković.

Danas se piše istorija tenisa

Ukoliko Đoković osvoji trofej na Australijan openu postaće najstariji grend slem šampion, kao i najuspješniji svih vremena u singlu (muškom i ženskom) sa 25 titula na četiri najveća turnira. Naravno, već je Đoković vlasnik tog drugog rekorda, ali se prečesto spominje Margaret Kort koja je u amaterskoj eri osvojila većinu "mejdžora" i poput njega zbirno tako ima 24.

Što se tiče Alkaraza, ako osvoji pehar postaće najmlađi u istoriji tenisa koji je kompletirao "karijerni grend slem", odnosno osvojio svaki od grend slemova makar po jednom.

Za sada ima po dva US Opena, Vimbldona i Rolan Garosa.