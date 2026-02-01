logo
"Rafa - Novak ili Karlos?": Jelena mu postavila teško pitanje, pa ga podsjetila na najbolniji poraz od Srbina

"Rafa - Novak ili Karlos?": Jelena mu postavila teško pitanje, pa ga podsjetila na najbolniji poraz od Srbina

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Rafael Nadal dobio je dva teška pitanja od Jelene Dokić pred finale Australijan opena i meč između Novaka Đokovića i Karlosa Alkaraza.

Nadal o meču Đokovića i Alkaraza Izvor: eurosport/Printscreen/X/AusOpen

Rafael Nadal dolazi da gleda finale između Novaka Đokovića i Karlosa Alkaraza. Pred početak tog meča španski as se nalazi na jednom od terena blizu "Rod Lejver Arene" gdje učestvuje na događaju posvećenom legendama. Tamo ga je intervjuisala Jelena Dokić koja mu je postavila neka teška pitanja. Očekivano, glavna tema bilo je meč za titulu koji sledi.

"Sjajna je publika, srećan sam što sam ovdje i uzbuđen sam pred finale", rekao je Nadal čim je uzeo mikrofon u ruke.

Nije Jelena mnogo čekala, odmah mu je postavila direktno pitanje - za koga navija, za Alkaraza ili Đokovića?.

"Žao mi je, ali ne mogu da ti kažem. Očekujem sjajan meč, biće to prvi put na tom terenu poslije penzije. Očekujem sjajan nivo tenisa, siguran sam da će tako biti. Moraću da izaberem Karlosa, bio mi je partner na Olimpijskim igrama, igrali smo i u Dejvis kupu. Imamo dobru povezanost i želim mu sve najbolje. Sa druge strane imam Novaka koji je bio moj veliki rival od početka karijere, dosta toga smo delili, nevjerovatno je vidjeti ga u finalu ovdje. I njemu želim puno sreće", objasnio je Rafa.

"Rafa, da li se sjećaš tog poraza?"

Nije Jelena Dokić dozvolila Rafi da tek tako zaboravi čuveno finale Australijan opena 2012. godine kada je izgubio od Novaka poslije 5 sati i 53 minuta.

"Bila je nezaboravna bitka, čak i ako konačan rezultat nije bio idealan za mene, bio sam srećan što sam dio tog meča. Mislim da je to najduže finale u istoriji Australijan opena. Svašta je moglo da se desi, nevjerovatan nivo intenziteta, bilo je drame, bili smo uništeni na kraju meča. Bilo je nezaboravno iskustvo. Izgubio sam, ali imam dobra sjećanja sa tog meča", zaključio je Nadal.

