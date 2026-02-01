Šeško osvojio Australijan open: Rođak mu je u Mančester junajtedu, a povezan je sa Đokovićem i Sinerom

Žiga Šeško je mladi slovenački teniser koji je osvojio Australijan open u konkurenciji dječaka. Dalji je rođak Benjamina Šeška i ima veze sa Novakom Đokovićem i Janikom Sinerom

Dok se čeka početak finala Australijan opena između Novaka Đokovića i Karlosa Alkaraza stigle su vijesti o jednom drugom finalu. U konkurenciji dječaka titulu je osvojio Žiga Šeško (Slovenija). U finalu je pobijedio Kitona Henca (Amerika) poslije velikog preokreta i dva sata igre - 4:6, 6:3, 6:4.

Ako vam je prezime odnekud poznato, onda ste na pravom putu. Da, ima veze sa fudbalerom Mančester junajteda Benjaminom Šeškom. Oni su dalji rođaci. I ne samo to, povezan je i sa Novakom Đokovićem i Janikom Sinerom preko trenera. Njega trenira Rikardo Pjati čovek koji je imao veliki uticaj na početku karijere srpskog igrača i koji je potom radio i sa Italijanom.

"Ne poznajem ga lično. Dolazi iz mjesta koje je na oko dvadesetak minuta vožnje kolima od mene. Moj otac mi je rekao da je istraživao, provjerio i da smo dalji rođaci, ali nisam siguran u potpunosti", ispričao je Žiga u jednom ranijem intervju za slovenački "Sport klub".

Šeško dolazi iz mjesta koje se zove Hrastnik i odatle su još stonoteniser Darko Jorgić i kajakaš Peter Kauzer.

"Otac Dejan je trenirao stoni tenis kada je bio mlađi, dok su njegov djed i stric igrali fudbal i tenis. Što se mog mjesta tiče, Jorgić i Kauzer su najpoznatiji, Peter ima i medalju sa Olimpijskih igara, tako da su u Hrastniku visoki standardi kada je sport u pitanju", nasmijao se Šeško i dodao da mu je idol Rafa Nadal po stilu igre i mentalitetu.