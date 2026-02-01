Od ljubavi do mržnje i nazad: Ovako je Đoković dočekan na Rod Lejver areni

Srpski teniser Novak Đoković imaće veliku podršku u finalu Australijan Opena.

Izvor: eurosport

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković igra za 11. titulu na Australijan Openuprotiv trenutno prvog "reketa" svijeta Karlosa Alkaraza. Prošao je srpski as put od ljubavi do mržnje i nazad sa navijačima u Australiji, ali su ga ovog puta pozdravili onako kako dolikuje apsolutnom rekorderu Melburna.

Đokovića na mjesto najvećeg uspjeha sjećaju i vjerovatno najgore uspomene, pošto je 2022. godine deportovan iz Australije kao najveći kriminalac, ali se vratio jači nego ikada.

Pogledajte ovacije koje je Đoković dobio pri ulasku na teren:

Naravno, na tribinama je ogroman broj srpskih navijača koji su došli da prisustvuju novom ispisivanju teniske istorije. Da li će Đoković podići 25. grend slem trofej ili će Alkaraz postati najmlađi teniser ikada koji je kompletirao karijerni slem, vidjećemo...