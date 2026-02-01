logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Alkaraz se izvinjavao, ali uzalud: Đoković nije mogao da vjeruje da mu se ovo desilo

Alkaraz se izvinjavao, ali uzalud: Đoković nije mogao da vjeruje da mu se ovo desilo

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Novak Đoković izgubio je servis u drugom setu na šokantan način.

Alkaraz poen od mrežu protiv Đokovića Izvor: TNT Sport/Printscreen

Novak Đoković rutinski je osvojio prvi set u finalu Australijan Opena, ali su se u drugom okolnosti na terenu promijenile u korist Karlosa Alkaraza. Španac je uz dosta sreće napravio brejk i poveo sa 2:1, a potom je prednost potvrdio na servisu.

Alkaraz je imao veliku pomoć vrha mreže, loptica je dokačila sajlu, prešla na Novakovu stranu i tako je došao do 15:30. Uslijedila je Novakova greška iz forhenda, čime je pogurao rivala ka brejku i potom izjednačenju u setovima.

Pogledajte kako se sve odigralo...

Možda će vas zanimati

Tagovi

Tenis Karlos Alkaraz Novak Đoković

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC