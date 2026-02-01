Alkaraz se izvinjavao, ali uzalud: Đoković nije mogao da vjeruje da mu se ovo desilo

Novak Đoković izgubio je servis u drugom setu na šokantan način.

Izvor: TNT Sport/Printscreen

Novak Đoković rutinski je osvojio prvi set u finalu Australijan Opena, ali su se u drugom okolnosti na terenu promijenile u korist Karlosa Alkaraza. Španac je uz dosta sreće napravio brejk i poveo sa 2:1, a potom je prednost potvrdio na servisu.

Alkaraz je imao veliku pomoć vrha mreže, loptica je dokačila sajlu, prešla na Novakovu stranu i tako je došao do 15:30. Uslijedila je Novakova greška iz forhenda, čime je pogurao rivala ka brejku i potom izjednačenju u setovima.

Pogledajte kako se sve odigralo...