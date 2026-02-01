Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prokomentarisao je finale Australijan opena koje Novak Đoković igra protiv Karlosa Alkaraza.

Izvor: TV Pink/YouTube/Australian Open/Screenshot

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić iznenadio se danas pitanjem voditeljke Jovane Jeremić koja ga je u toku intervjua na TV Pinku upitala za koga navija u današnjem finalu Australijan opena koje igraju Novak Đoković i Karlos Alkaraz.

"Ne razumijem, šta za koga navijam? Naravno da navijam za Đokovića. Znate, bilo čija politička ubjeđenja su nečija stvar, svim srcem navijam za Đokovića", rekao je Aleksandar Vučić.

Vidi opis Aleksandar Vučić: "Šta za koga navijam? Pa za Novaka Đokovića" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: IZHAR KHAN / AFP / Profimedia Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: EPA/JOEL CARRETT Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: DAVID GRAY / AFP / Profimedia Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: Sydney Low/CSM / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: Martin KEEP / AFP / Profimedia Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: IZHAR KHAN / AFP / Profimedia Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: DAVID GRAY / AFP / Profimedia Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: EPA/JOEL CARRETT Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: EPA/JOEL CARRETT Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: PAUL CROCK / AFP / Profimedia Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: EPA/JOEL CARRETT Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: EPA/JOEL CARRETT Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: Martin KEEP / AFP / Profimedia Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: EPA/JOEL CARRETT Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: IZHAR KHAN / AFP / Profimedia Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: Martin KEEP / AFP / Profimedia Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: DAVID GRAY / AFP / Profimedia Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: DAVID GRAY / AFP / Profimedia Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: DAVID GRAY / AFP / Profimedia Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: EPA/JAMES ROSS Br. slika: 20 20 / 20

"Navijam za sve divne srpske ljude koji nose srpske trobojke i on je pobjedom nad Janikom Sinerom pokazao nešto što je prosto nevjerovatno u tim godinama. To nije samo za čestitke, pokazao je da je najveći svih vremena u tom zahtjevnom sportu. To je za više od čestitki. Ne samo da dostojno prezentuje našu zemlju i hvala mu na tome. Vidio sam da je bio mnogo bolji na početku meča i vjerujem da je njegova odlučnost da pobijedi veća", naglasio je predsednik Srbije.

Istakao je da su njih dvojica imala i razgovore čije detalje nije želio da podijeli sa javnošću.

"U politiku svi misle da treba da se miješaju. Ja sam imao razgovor sa Đokovićem i to što je bio predmet našeg razgovora ostaje samo između nas dvojice, danas bih to rekao i oštrije nego tada, ne prema njemu, nego vezano za situaciju u kojoj smo se tada nalazili. Svoja uvjerenja neću da mijenjam pod uticajem bilo koje sportske, glumačke, estradne ili bilo koje druge zvijezde", zaključio je Vučić.