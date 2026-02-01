"Dođi dole": Đoković zvao Nadala da siđe na teren, ovako je Španac reagovao

Spektakl na Rod Lejver areni.
Izvor: X/AustralianOpen/printscreen
Legendarni Španac Rafael Nadal uživo prati
meč finala Australijan Opena između No vaka Đokovića i Karlosa Alkaraza. Vlasnik 22 grend slem titule nije krio da navija za svog sunarodnika, a nakon jednog spektakularnog poena kamera je snimila šta mu je Đoković poručio.
Cijeli stadion je ustao da pozdravi igrače koju su demonstrirali magiju na terenu, a Nole je u jednom momentu uhvatio pogled starog rivala i poručio mu:
"Siđi dole", rekao je Nokle sa osmijehom, a istom mjerom uzvratio mu je Rafa.
Iako je imao dosta oscilacija u drugom i trećem setu nakon perfektno odigranog prvog, Đoković je imao vremena da koketira sa publikom i još malo "začini" šou na Rod Lejver areni.
Posljednji meč između Đokovića i Nadala gledali smo na egzibciji u Saudijskoj Arabiji, a Španac je objavio zvaničan kraj karijere u oktobru 2024. godine.