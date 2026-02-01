Đoković izgubio poen, a Nadal "luduje" na tribinama: Kamere ga snimile kako se raduje

Legendarni Rafael Nadal prati finale Australijan Opena između Novaka Đokovića i Karlosa Alkaraza.

Izvor: eurosport

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković i Španac Karlos Alkaraz odigrali su poen turnira u finalu Australijan Opena. On je pripao trenutno prvom "reketu" planete, a kamere su snimile reakciju Rafaela Nadala.

Vlasnik 22 grend slem titule vratio se u Australiju gdje je posljednji trofej podigao 2022. godine kada je Novaku bilo zabranjeno da igra, a pred ovaj istorijski duel nije želio da krije da će sa tribina bodriti svog sunardnika. To se vidjelo i u svakoj njegovoj reakciji.

Pogledajte sa kolikom euforijom propratio ovaj atraktivni poen i aplaudirao Alkarazu: