Rafael Nadal stiže na sva finala Australijan opena

Slavni teniser mogao bi da se pojavi na finalu ženskgo dubla, gde će se Aleksandra Krunić boriti za titulu.

Izvor: Li Jing / Xinhua News / Profimedia

Jedan od najboljih tenisera svih vremena Rafael Nadal ispratiće sa lica mjesta završnicu Australijan opena! Zbog obaveza prema sponzorima on će biti prisutan u Melburnu tokom vikenda, a mogao bi i da iskoristi priliku da isprati sva finala koja se igraju na prvom grend slemu u godini - od kojih će jedno zanimati i čitavu Srbiju!

Događaj koji Nadal posjećuje održava se u subotu, a istog dana na programu je okršaj za trofej u konkurenciji ženskih dublova. Srpska teniserka Aleksandra Krunić boriće se za svoju prvu grend slem titulu u karijeri, a legendarni Španac mogao bi da se nađe na tribinama za taj meč.

Rafael Nadal will return to#AusOpenfor the first time since his retirement to mark Kia’s 25th anniversary as AO major partner. The event will take place on Saturday at 10am. — Michal Samulski (@MichalSamulski)January 30, 2026

Tokom bogate karijere Rafael Nadal nije imao mnogo velikih uspjeha u Australiji, u poređenju sa drugim velikim turnirima. Prvi grend slem u godini osvojio je davne 2009. godine, a zatim i 2022. godine kada je Novak Đoković deportovan iz Australije zbog problema sa dokumentacijom vezanom za vakcinaciju i protokole oko korona virusa.

Španski teniser je još četiri puta igrao finale u Melburnu - Novak Đoković ga je pobijedio 2012. i 2019. godine, Sten Vavrinka 2014. godine, a Rodžer Federer 2017. godine. Nadal je posljednji put na Australijan openu nastupio 2023. godine, kada je kao aktuelni šampion ispao u drugom kolu od Majkla Mekdonalda, koji je osvojio sva tri seta na meču.

