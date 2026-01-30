logo
Rafael Nadal stiže na sva finala Australijan opena

Rafael Nadal stiže na sva finala Australijan opena

Autor Dušan Ninković
Slavni teniser mogao bi da se pojavi na finalu ženskgo dubla, gde će se Aleksandra Krunić boriti za titulu.

Rafael Nadal o Đokoviću i Federeru Izvor: Li Jing / Xinhua News / Profimedia

Jedan od najboljih tenisera svih vremena Rafael Nadal ispratiće sa lica mjesta završnicu Australijan opena! Zbog obaveza prema sponzorima on će biti prisutan u Melburnu tokom vikenda, a mogao bi i da iskoristi priliku da isprati sva finala koja se igraju na prvom grend slemu u godini - od kojih će jedno zanimati i čitavu Srbiju!

Događaj koji Nadal posjećuje održava se u subotu, a istog dana na programu je okršaj za trofej u konkurenciji ženskih dublova. Srpska teniserka Aleksandra Krunić boriće se za svoju prvu grend slem titulu u karijeri, a legendarni Španac mogao bi da se nađe na tribinama za taj meč.

Tokom bogate karijere Rafael Nadal nije imao mnogo velikih uspjeha u Australiji, u poređenju sa drugim velikim turnirima. Prvi grend slem u godini osvojio je davne 2009. godine, a zatim i 2022. godine kada je Novak Đoković deportovan iz Australije zbog problema sa dokumentacijom vezanom za vakcinaciju i protokole oko korona virusa.

Španski teniser je još četiri puta igrao finale u Melburnu - Novak Đoković ga je pobijedio 2012. i 2019. godine, Sten Vavrinka 2014. godine, a Rodžer Federer 2017. godine. Nadal je posljednji put na Australijan openu nastupio 2023. godine, kada je kao aktuelni šampion ispao u drugom kolu od Majkla Mekdonalda, koji je osvojio sva tri seta na meču.

