Alkaraz pravio haos čim je Đoković otišao u WC: Vikao na sudiju, pa tražio supervizora

Karlos Alkaraz žestoko je protestovao zbog zatvaranja krova na Rod Lejver Areni

Izvor: eurosport

Novak Đoković i Karlos Alkaraz igraju finale Australijan opena i trenutno je 1:1 u setovima. Prvi je pripao Novaku (6:2), drugi Karlosu (2:6) i posle tog drugog seta je nastao haos na terenu. Alkaraz je žestoko protestovao. Prvo se žalio sudiji Džonu Blomu kada je vidio da je donesena odluka da se krov zatvara.

"Ne mogu da idem da pričam sa njima, mogu da pričam samo sa tobom. Razumijem, ali zašto se zatvara krov, to te pitam. Zašto se zatvara? Zašto? Znate na šta mislim", vikao je Alkaraz, a za to vrijeme je Novak iskoristio pauzu da ode do toaleta.

Onda je zahtijevao Španac da na teren dođe supervizor i njemu je isto prenio, protestovao je zbog te odluke. Objasnili su mu da pada kiša, da je takva vremenska prognoza. Inače, dvoranski uslovi su nešto što više odgovara Đokoviću i to je razlog zašto Alkaraz kuka.

Zašto se Alkaraz žali?

Alkaraz se žali na zatvaranje krova, jer mnogo više voli da igra u vjetrovitim uslovima. To je priznao i prošle godine kada je u Indijan Velsu deklasirao Grigora Dimitrova (6:1, 6:1) i onda je Alkaraz na kameri napisao "Vjetrovito? Tako je". Poslije toga je i na konferenciji za medije priznao da u tome uživa.

"Uvijek sam govorio da volim da igram na vjetru, da uživam u takvim uslovima i da se lako adaptiram. Prija mi kada su veći naleti vjetra. U takvim situacijama je bitna fizička pripremljenost i da vjerujete da možete da stignete svaku lopticu. Tako sam razmišljao u ovom meču, mnogo bolje sam se adaptirao od njega", poručio je Alkaraz.