Da li je Đoković odigrao svoj posljednji Australijan Open? Novak ostao nedorečen

Novak Đoković propustio je šansu da ispiše novu istoriju u Melburnu.

Izvor: Martin KEEP / AFP / Profimedia

Novak Đoković nema razlog za očajavanje nakon poraza u finalu Australijan Opena od Karlosa Alkaraza. Istina je da je ovo bila idealna prilika da stigne do rekordnog 25. grend slema, ali će narednu šansu za to imati na Vimbldonu. Ipak, nije želio previše da priča o budućnosti, pa je na svečanoj ceremoniji dodjele pehara ostao nedorečen.

Prošle sezone je zaustavljen u sva četiri polufinala na najvećim turnirima, a na startu 2026. odmah je podigao ljestvicu. To će mu donijeti plasman među trojicu najboljih tenisera na ATP turu, što realno i jeste u ovom momentu.

Nema sumnje da će grend slemovi biti i dalje u njegovom fokusu, ali će Nole u maju napuniti 39. godinu i jasno je zašto nije želio da daje velike najave niti obećanja.

"Moram da budem iskren i da kažem da nisam mislio da ću biti na završnoj ceremoniji ovako. Dugujem vama zahvalnost, gurali ste me posljednjih nedjelja. Samo Bog zna šta će se desiti sutra, kamoli za šest ili 12 mjeseci. Bila je ovo sjajna vožnja. Volim vas ljudi", rekao je Đoković na kraju svog govora dok je držao pehar namijenjen vicešampionu na šta definitivno nije navikao. Ovo mu je bio prvi poraz nakon 10 pobjeda u finalima u Melburnu.

Đoković jasno zna svoj put

Kada je pobijedio Janika Sinera, očigledno je nadmašio i sam sebe i tom prilikom je otkrio kako razmišlja u ovoj fazi karijere.

"Iskreno, kada sam počeo pripreme za novu sezonu i postavljao ciljeve, nije tajna da su grend slemovi turniri na kojima želim da igram najbolje. Ipak, postaje teže da se motivišem i često sebi postavljam pitanja. Razmišljam o tome šta zapravo tražim od sebe. Zamišljao sam da igram protiv Janika i Karlosa u završnicama grend slemova ove godine, da se borim i da dam apsolutno sve od sebe. Zato sam srećan što se to već desilo na prvom slemu u sezoni. Velika pobjeda. Veoma sam ponosan, srećan i, iskreno, i olakšan, jer je meč bio fizički izuzetno zahtjevan i iscrpljujući", rekao je Đoković poslije velike pobjede protiv Janika Sinera.