Alkaraz otkrio šta mu je Đoković rekao na mreži

Novak Đoković srdačno je čestitao Karlosu Alkarazu osvajanje Australijan opena.

Izvor: Marcin Cholewinski/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Španski teniser Karlos Alkaraz postao je šampion Australijan opena, ujedno i najmlađi teniser u istoriji ovog sporta koji je osvojio sva četiri grend slem turnira. Čim je postao šampion, pao je na zemlju, a Novak Đoković prišao mu je kako bi čestitao. Vrlo brzo je Alkaraz otkrio riječi koje mu je uputio najveći svih vremena.

Novak Đoković, bez sujete, odmah poslije meča pričao je Alkarazu i rekao: "Čestitam, zaslužio si to", otkrio je Alkaraz na konferenciji za medije.

Potom je Alkaraz otkrio šta je uzvratio Novaku: "Uvijek mi je zadovoljstvo. Uvijek mi je zadovoljstvo da dijelim teren sa njim, posebno kada je to finale grend slema. Nije važno što sam ovaj put pobijedio. Svaki put kada mogu da osjetim tu njegovu energiju s druge strane mreže, za mene je privilegija. To je čast, a on je majstor svog zanata - pokušavam da naučim što više mogu", rekao je Alkaraz.

"Imam ogromno poštovanje prema Novaku kao sportisti i kao osobi i zaista sam zahvalan što mogu da doživim ovakve trenutke na terenu i van njega. Taj zagrljaj je bio znak poštovanja", dodao je Alkaraz.

Poštovanje između Karlosa Alkaraza i Novaka Đokovića je neosporno. Srpski teniser nesebično je pomagao mladom Špancu tokom uspona na teniske visine, ali je i dalje prisutan u razvoju prvog igrača svijeta. Da je odnos iskren govori i slika s kraja susreta kada je Novak odmah pritrčao rivalu kako bi mu čestitao.

Pogledajte gest Novaka Đokovića nakon što je Karlos Alkaraz pobijedio u finalu Australijan opena: