Karlos Alkaraz ipak nije oborio apsolutni rekord: Svi zaboravili na najveći podvig u istoriji tenisa

Španac Karlos Alkaraz postao je šesti igrač u Open eri koji je kompletirao karijerni slem.

Izvor: Martin KEEP / AFP / Profimedia

Španski teniser Karlos Alkaraz postao je najmlađi teniser u istoriji koji je kompletirao karijerni slem. On je savladao Novaka Đokovića u finalu Australijan Opena i osvojio posljednji veliki trofej koji mu je falio. On je ovim podvigom nadmašio Rafaela Nadala koji je prethodno držao rekord, ali ne treba zaboraviti da apsolutni rekord drži Njemica Štefi Graf.

U pitanju je dostignuće koje se meri od 1968. godine kada je počela Open era. Samo šest muškaraca uključujući Alkaraza je stiglo do ovog podviga, dok je u ženskoj konkurenciji to pošlo za rukom šest igračica.

Ko je član elitnog društva?

Rod Lejver je bio prvi čovjek koji je osvojio karijerni slem, a to mu je pošlo za rukom u 31. godini. Sljedeći je Amerikanac Andre Agasi sa 29 godina, a onda se dugo čekalo do ere "velike trojke". Uspjeli su to Federer, Đoković i Nadal, a Španac je bio najmlađi kada je ušao u elitno društvo.

On ima 24 godine, dok je Federer imao 28, a Đoković 29, pošto je na osvajanje svog prvog Rolan Garosa morao da sačeka. Samo što je Đoković još dva puta to uspio i postao jedini u istoriji.

Štefi Graf i dalje neprikosnovena

U ženskoj konkurenciji, šest igračica je osvojilo karijerni slem - Margaret Kort, Kris Evert, Martina Navratilova, Štefi Graf, Serena Vilijams i Marija Šarapova.

Graf je i dalje najmlađa ikada kojoj je to pošlo za rukom, pošto je u momentu osvajanja sva četiri velika turnira imala samo 19 godina. Ipak, Alkarazu ne treba umanjivati na velikom rekordu, pošto je usput stigao i legendarnog Bjorna Borga (7) po broju osvojenih titula od svih igrača mlađih od 23 godine u Open eri.