Kamere su snimile razgovor Karlosa Alkaraza i Rafaela Nadala o Novaku Đokoviću poslije finala Australijan opena.
Karlos Alkaraz je osvojio Australijan open pobjedom nad Novakom Đokovićem u finalu 2:6, 6:2, 6:4, 7:5. Ovaj duel je sa tribina gledao i Rafael Nadal.
Najveći Novakov rival tokom karijere odbio je da pred ovaj meč prognozira bilo šta i da istakne ko je njegov favorit za osvajanje pehara, a tokom meča je imao i jednu simpatičnu razmjenu sa Novakom.
Karlos Alkaraz i Rafael Nadal uhvaćeni u zagrljaju nakon finala
Poslije Alkarazove pobjede spustio se u tunel kroz koji je sa peharom išao mladi Španac i popričao sa trenutno prvim teniserom na svetu.
"Veoma je teško igrati protiv Novaka", rekao je Alkaraz, na šta mu je Nadal rekao: "Da, znam!" Nije se tu završila konverzacija već su očigledno Alkaraz i Nadal jedan drugom pokazivali kako izgleda biti na terenu protiv Novaka. Pogledajte taj detalj:
Carlos Alcaraz and Rafa Nadal meet after final..— SK (@Djoko_UTD)February 1, 2026
Carlos : “It’s very tough against Novak”
Nadal: “I know ”
pic.twitter.com/mrTJ7TR18g
Kako stoji Nadal, a kako Alkaraz?
Rafael Nadal i Novak Đoković imaju najveće rivalstvo ikada u tenisu i odigrali su 60 mečeva od čega je Novak pobedio na 31, a Nadal na 29. Iako se Karlos Alkaraz pojavio kada je Novak već bio veteran i tu je Novak do sada bio u prednosti. Vodio je 5:4, ali sada je nerešeno 5:5.