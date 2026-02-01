Alkaraz kao niko nikad prije njega: Ispisao istoriju na Australijan openu

Španski teniser Karlos Alkaraz postao je najmlađi teniser koji je osvojio sva četiri grend slem turnira.

Izvor: Martin KEEP / AFP / Profimedia

Španski teniser i aktuelni broj jedan Karlos Alkaraz pobijedio je Novaka Đokovića u velikom, istorijskom finalu Australijan opena. Alkaraz ima svega 22 godine i pobjedom nad najboljim svih vremena postao je najmlađi teniser u istoriji ovog sporta koji je kompletirao sva četiri grend slem turnira.

Bio je to susret za istoriju i prije početka meča znalo se da će jedan od dvojice tenisera ispisati nove stranice. Simbolično - da je Novak osvojio postao bi najstariji osvajač grend slema sa 38 i po godina, a uz to i jedini koji na policama ljubomorno čuva 25 grend slem titula. S druge strane se našao najmlađi - Karlo Alkaraz.

Zanimljivo je to da je Alkaraz prvi trofej podigao još 2022. na US openu, potom je uspjeh ponovio i 2025. Alkaraz je osvojio i Vimbldon dva puta najprije 2023, a onda opet 2024, a zatim i Rolan Garos pošto je 2024. slavio u finalu. Sada je četiri titule kompletirao osvajanjem Australijan opena, a interesantno je da je ovo bilo njegovo prvo finale na ovom turniru.

Takođe, Alkaraz nije stigao prije toga i do polufinala Australijan opena, najdalje što je dogurao bilo je četvrtfinale u Melburnu. Nema sumnje da je 2026. krenula sjajno za mladog Španca koji je u godinu ušao kao prvi teniser svijeta, a blistava budućnost je tek pred njim, s obzirom na to da ima 22 godine.