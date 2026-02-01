logo
Ovo može samo Novak Đoković: U trenutku ogromne tuge prvi grlio Alkaraza i čestitao

Izvor mondo.rs
0

Srpski šampion Novak Đoković pokazao je koliki je šampion poslije poraza u finalu Australijan Opena.

Đoković prvi čestitao Alkarazu pobjedu Izvor: eurosport

Novak Đoković poražen je u finalu Australijan Opena od Karlosa Alkaraza sa  2:6, 6:2, 6:3, 7:5. Nema za čime da žali srpski šampion koji je stao na korak od rekordne 25. grend slem titule. Mimo svih očekivanja stigao je do same završnice, srušio Janika Sinera u polufinalu, ali je poklekao na posljednjoj prepreci.

Nema razloga da bude razočaran Novak jer je nadmašio rezultat iz prošle sezone, a svoju veličinu pokazao je odmah po završetku meča. 

Đoković je prešao na Alkarazovu stranu terena i srdačno čestitao mladom rivalu sa kojim uprkos žestokim bitkama na terenu ima jako dobar odnos.

Teško da bi bilo kom rivalu čestitao ovako od srca. Alkaraz je potom bacio reket i otrčao da proslavi istorijsku pobjedu.

Pogledajte

00:37
Novak Đoković čestita Karlosu Alkarazu
Izvor: Eurosport
Izvor: Eurosport

 Alkaraz je ovom pobjedom postao najmlađi teniser u istoriji koji je kompletirao karijerni slem. Ovo mu je sedma velika titula u karijeri, ali pred sobom ima još mnogo rekorda da obori koje mu je postavio čovjek koga je danas pobijedio po peti put u karijeri.

