Endi Marej reagovao nakon finala Australijan opena: "Da li je ovo kraj za Karlosa Alkaraza?"

Karlos Alkaraz je imao poruku nakon finala Australijan opena i pobjede nad Novakom Đokovićem, a na to je reagovao Endi Marej.

Karlos Alkaraz je pobijedio Novaka Đokovića u finalu Australijan opena 2:6, 6:2, 6:3, 7:5 i tako uspio da kompletira karijerni grend slem. To znači da je u 23. godini osvojio sva četiri najveća turnira.

Do sada mu je falio samo pehar iz Australije, ali uspio je konačno da dođe i do njega, a uz to je i povećao već veliko vođstvo na vrhu ATP liste. Ipak kada je sve bilo gotovo on se zagrlio sa Novakom, proslavio i onda ispisao poruku.

"Posao završen, 4/4 su kompletirana", napisao je na kameri markerom španski teniser misleći na sve grend slemove. Pogledajte tu poruku:

Da se ne povlači?

"Možda je to njegova poruka o penzionisanju. To je to, završio je. Bacio je mikrofon", rekao je u uživo prenosu Endi Marej kada je vidio šta je napisao španski teniser.

Naravno, od toga nema ništa. Za sada Karlos Alkaraz ima jednu titulu na Australijan openu i po dvije na Rolan Garosu, Vimbldonu i US Openu. Sve je počelo kada je 2022. osvojio tuntir u Njujorku, zatim je naredne sezone uzeo Vimbldon, a 2024. Rolan Garos i Vimbldon. Prošle godine je uzeo trofeje na Rolan Garosu i US Openu. Sada je krenuo 2026. jedinom titulom koja mu je falila i teško da će se uskoro zaustaviti.

