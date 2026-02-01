"Bitka za sva vremena i svih generacija": Đoković se oglasio, poslao još jednu poruku Alkarazu i navijačima

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković sumirao je utiske poslije finala Australijan opena objavom na društvenim mrežama

Izvor: Martin KEEP / AFP / Profimedia

Srpski teniser Novak Đoković možda nije uspio da osvoji 25. grend slem titulu u karijeri i ponovo ispiše nove stranice istorije, ali svakako je u finalnom meču Australijan opena pomogao u njenom stvaranju. Karlos Alkaraz je postao najmlađi teniser u istoriji koji je kompletirao sva četiri grend slema, a Novak Đoković je poslije silnih izjava i konferencije za medije sumirao utiske u objavi na društvenim mrežama.

Baš kao što je i bilo najavljeno, bio je to spektakl u Melburnu - jedan od najstarijih tenisera na turu i jedan od najmlađih. A i pored razlike u godinama, gledali smo sjajan tenis, legende i po svemu sudeći buduće legende. "Bitka za sva vremena. I bitka svih generacija. Dao sam sve od sebe, ali to nije bilo dovoljno u ovom meču", napisao je Novak Đoković uz fotografiju sa dodjele priznanja poslije finala Australijan opena.

Izvor: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

"Bravo, Karlose, mali titane, mladi čarobnjače iz Oza. Dostojan šampion, ogroman talenat, divna osoba i čovjek koji ispisuje istoriju", pohvalio je Novak Đoković rivala u finalu.

Novak je gospodario Australijom, na tom mjestu osvojio je nevjerovatnih 10 titula. Red je bio da se poslije finala zahvali i turniru na kojem je ostavo najveći trag. "A, Australijo, toliko ljubavi... Nema mjesta poput 'srećnog slema' i nema bolje atmosfere od one koju sam doživio u posljednja dva meča. Zahvalan sam zauvijek. Vidimo se uskoro", poručio je Novak Đoković - navijačima, ali i samom turniru.