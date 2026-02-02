"Đoković je odbio to da prizna": Novak je u finalu imao veliki problem i namjerno je o tome ćutao

Novak Đoković je prema informacijama koje su prenijeli mediji iz Australije imao probleme sa kukom, ali to nije htio da prizna.

Izvor: IZHAR KHAN / AFP / Profimedia

Novak Đoković izgubio je od Karlosa Alkaraza u finalu Australijan opena poslije velike borbe i četiri seta. Imao je svoje šanse, nije ih iskoristio, pa je španski teniser postao najmlađi igrač u istoriji koji je došao do karijernog grend slema. Međutim, postoji i jedan detalj koji Srbin nije htio da otkrije nikome. Namjerno je ćutao...

"Đokovićev pad nivoa igre je bio vidljiv. U pojedinim momentima je moglo da se vidi da ga muče dosta problemi sa kukom. Iako, to nije htio da potvrdi kasnije. Imao je takav pogled u daljinu kada se sve završilo. Bio je autsajder u ovom meču, iako je dobio aktuelnog šampiona u polufinalu. Vratio se u četvrtom setu, publika mu je skandirala i tada i kada je propustio brejk loptu koja je mogla da okrene sve. Momenat za istoriju je otišao u nezaborav", stoji u tekstu australijskog "Gardijana".

Detalj koji još jednom pokazuje o kakvom se šampionu radi i prilično je jasno zbog čega Novak nije hteo javno da priča o tome. Prosto i jednostavno - nije htio da uzima zasluge Alkarazu, mladom teniseru kome i sam pomaže.

Pokušali su mediji na konferenciji posle meča da pitaju Novaka za probleme koje je imao i sa čim se suočavao. Odbio je o tome da priča.

"Ne želim da pričam o tome kroz šta prolazim fizički, ne želim da oduzimam zasluge Karlosu. Čestitam mu, zaslužio je. Bio je ovo jedan od najboljih mečeva koji sam igrao. Izgleda da je bilo suđeno da ovako bude", poručio je Đoković.