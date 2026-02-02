logo
Alkaraz očitao bukvicu svima koji otpisuju Novaka

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Karlos Alkaraz je sa peharom u rukama objasnio cijelom svijetu šta je naučio od Novaka Đokovića i po čemu ga sve srpski as inspiriše.

Karloz Alkaraz rekao šta je naučio od Novaka Đokovića Izvor: Profimedia/DAVID GRAY/AFP/Sydney Low/CSM/Shutterstock Editorial

Novak Đoković bio je blizu osvajanja 25. grend slema. Dobro je počeo, osvojio prvi set protiv Karlosa Alkaraza, ali je na kraju mogao samo da čestita mlađem kolegi na tituli na Australijan openu. Koliko između njih postoji poštovanje i koliko cijene jedan drugog moglo je da se vidi i dan kasnije.

Mladi teniser je imao razne obaveze po Melburnu sa peharom u rukama, slikanje i sve što ide poslije uspjeha. U jednom momentu je pričao i sa novinarima i tamo je dobio pitanje o tome šta je to naučio od Đokovića. Stajao je pred mikrofonom i održao bukvicu svima onima koji otpisuju najvećeg ikada.

"Inspiracija koju sam dobio od njega je moć želje, da je to sve. Ako nešto odlučiš, radiš za to, želiš to, onda niko ne može da te zaustavi. Mislim da je to pokazao i tu sam dobio inspiraciju od njega. Ovo što on radi, vjeruje u sebe i vjeruje da može da dostigne sjajne stvari. Vjeruje da još uvijek može da napravi velike stvari u ovom sportu je impresivno", poručio je Alkaraz.

Šta je Novak rekao o Alkarazu?

Đoković je na konferenciji za medije u superlativima pričao o Alkarazu i o njegovim dostignućima

"Uvijek mi je zadovoljstvo da igram protiv Karlosa, jedan je od najboljih igrača protiv kojih sam igrao. Morate da igrate najbolji tenis da biste ga pobijedili. Radio sam to set i po, poslije toga su se stvari promenile i zasluženo je pobijedio. Gorak je ukus poslije poraza, ali je veliki uspjeh igrati u finalu", poručio je Đoković.

Novak Đoković Tenis Karlos Alkaraz

