Novaka Đokovića pitali ko mu je nasljednik: Alkaraz ima "iks" faktor

Ko će biti nasljednik Novaka Đokovića? Najvećeg svih vremena pitali su i za ovo, a naravno da Nole ima osjećaj ko bi to mogao da bude zbog "iks" faktora.

Srpski teniser Novak Đoković i u 39. godini uspjeva da se bori za grend slemove i to smo vidjeli na ovogodišnjem Australijan openu kada je stigao do finala - usput pobijedivši Janika Sinera (3:2). Međutim, jasno je i svima, pa i samom Đokoviću da je bliži završetku karijere nego njenom početku, tako da je prirodno da se priča i o njegovim nasljednicima kojima će ostaviti tenis na čuvanje, kao i brojne rekorde koje je postavio do sada.

Tako će njega "juriti" Janik Siner, Karlos Alkaraz i ostali, a ne obrnuto kako su to mediji pokušali da predstave za vrijeme turnira u Melburnu, a postavlja se pitanje - od koga to Đoković ima najveća očekivanja? Koga to Novak vidi kao svog nasljednika na teniskom tronu? Pa, to nije preveliko iznenađenje.

Ovo pitanje dobio je i Novak Đoković tokom gostovanja u Crnoj Gori prošle godine gde je govorio za "Vijesti", a čini se da je po njegovoj oceni to ipak Karlos Alkaraz. Naravno, poštuje značajno i Janika Sinera, ali podršku Špancu zamjeriće cijela Italija i njenih 69 miliona stanovnika.

"Imamo Alkaraza i Sinera koji razvijaju neko novo rivalstvo . Nadal, Federer i ja, kao i Marej kojeg moram naravno tu da ubacim, smo stvarno dominirali muškim tenisom u posljednjih 15-20 godina i podigli smo standard i kriterijume dosta visoko, ne samo rezultatski nego i sa svim ostalim aspektima i očekivanjima koje treba da nosi šampion i svjetski broj jedan, kako treba da ga predstavlja, na koji način da igra tu ambasadorsku ulogu sporta, vođe sporta", rekao je Novak Đoković i dodao:

"Kada pričamo o harizmi, nameće se Alkaraz kao neko ko se istakao, ne samo svojim sjajnim igrama, izuzetnim dostignućima i rezultatima za tako mlade godine, već i kao neko ko je veoma harizmatičan, fer-plej igrač i ljubazan prema svima. I kada gubi, gubi sa osmijehom, što je stvarno impresivno za tako mladog čovjeka koji nema puno iskustva, ali se ponaša kao da je tu na turu već 10 godina i više".

Alkaraz ima "iks" faktor

Pojasnio je Novak Đoković i zašto mu se toliko dopada Karlos Alkaraz kod koga je "namirisao iks faktor", s tim da naravno ne misli ništa loše ni o Janiku Sineru, koga doduše mnogi opisuju kao dosadnjikavog, a koji nije nimalo naivan. Dobro znamo da je "krao" Đokoviću trenere, kao i da je bio dopingovan.

"Mislim da je uzrok svemu tome njegovo pravilno odrastanje, njegovo okruženje, trener Huan Karlos Ferero (više ne trenira Alkaraza, prim. aut.), bivši broj jedan i grend slem šampion koji je prenio na njega od mladih dana šta to znači biti sportista, ne samo u šampionskom pogledu nastupa, ostvarivanja rezultata i istrajnosti, već i toga koje su to sportske vrijednosti i načela koje treba da se zastupaju i da se njeguju, da se prenose i da služe kao zvijezda vodilja mlađim generacijama koji prate tenis i koji bi željeli jednog dana da se ostvare", poruka je Novaka Đokovića, najvećeg svih vremena.

Đoković čeka "onog trećeg"

Iako je Novak Đoković više na strani Karlosa Alkaraza, u odnosu na Janika Sinera, ističe i da se nada da će se na sceni pojaviti još jedan igrač koji će biti "onaj treći" - baš kao što je sam to bio na početku jurnjave za Federerom i Nadalom.

"Mislim da je njihovo rivalstvo (Alkaraza i Sinera, prim. aut.) sjajno. To što su njih dvojica uradili u posljednje dvije godine je spektakularno. Posebno finala koja su igrali ove godine, na Vimbldonu, Rolan Garosu i na još par turnira. To je sjajno za naš sport. To su stvari koje zanimaju ljude koji prate individualne sportove. Ljudi naravno vole da vide rivalstva i njihovo rivalstvo je trenutno najveće koje imamo. I čini se da će tako biti neko vrijeme", rekao je Novak prošle godine i dodao:

"Ima još mladih igrača koji će ih izazvati sigurno i nadam se da će neko da upadne još tu. Rune, Fonseka... Neka neko zauzme to neko moje mjesto. Đokovićevo mjesto. Saosjećam sa tim trećim ha-ha. I ja sam bio u tim cipelama. Hoću da vidim trećeg tipa. Šalim se naravno, zabavno je vidjeti ih na ovakvom nivou".

Alkaraz sve prepisuje od Đokovića

Ne samo da je Karlos Alkaraz učio od Novaka Đokovića na terenu, nego je počeo neke stvari da "prepisuje" i kada je samo ponašanje u pitanju. Vidjeli smo da je naučio fer-plej, kako se ponašati pred britanskim plemstvom, kao i kako s poštovanjem govoriti o svojim protivnicima - kako god se meč završio.

Takođe, znamo i da umije da "zapali" publiku poput Đokovića, da stavi prst na uho i da traži da navijači budu uz njega, kao i da odgovori kad mu neko stane na žulj - što se desilo baš poslije Australijan opena.

"Ako vam kažem iskreno... Sada mogu da se sjetim ljudi koji su govorili da neću uspjeti. Zaista. Da neću stići ovdje. Mislili su da ću doći ovdje u Australiju i da neću uspjeti da izguram, da neću igrati dobar tenis. Oni koji nisu vjerovali u mene... Sjećam se tih ljudi", govorio je Karlos Alkaraz jasno usmjereno prema kritičarima - baš kao i Novak Đoković koji je na kameri poslije pobjede nad Sinerom napisao: "Nešto ste rekli?".

Ko može da bude "taj treći"?

Spomenuo je sam Đoković talentovanog Holgera Runea, koji kao da je negdje "zalutao" na putu ka vrhu, pa Žoaa Fonseku o kom se sve više priča, dok je nedavno želio u prvi plan da istakne i Lernera Tijena, svog rivala u prvom kolu na US Openu. A čini se da nasljednika vidi češkom teniseru koji ga je pobijedio u finalu Majamija.

"Žoao Fonseka je veoma uzbudljiv igrač za gledanje, ali nije jedini. Tu je i Jakub Menšik. Možda su ljudi, jer toliko pričaju o Fonseki, zaboravili na Menšika. Takođe, tu je i Lerner Tijen. Svi ti igrači su veoma mladi i imaju otprilike sličan renking kao i Fonseka... Ma, oni su jednako dobri kao on!", dodao je Đoković koji je inače igrao sa mladim Čehom pretprošle godine u Šangaju i takođe ga hvalio posije tog meča (6:7, 6:1, 6:4), da bi mu sada u Australiji ovaj igrač predao zbog povrede.