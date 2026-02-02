"Novače, ja sam jedini Srbin koji navija protiv tebe": Navijač ovo rekao Đokoviću, nije sanjao šta slijedi

Novak Đoković ispričao je u jednom intervjuu kako mu je jednom na ulici prišao i navijač koji se predstavio kao jedini Srbin koji navija protiv njega.

Novak Đoković skoro je zaplakao tokom ceremonije dodjele trofeja na Australijan openu pošto ga je publika baš ganula, a dobro pamti šta je doživio u Melburnu 2022. godine kada je deportovan. Bez obzira na sve što se desilo, Đoković im je oprostio "grijehe" i ima fantastičan odnos sa publikom u Australiji, kao doduše i širom sveta.

Gdje god da se pojavio, na kom god kontinentu da je igrao, Đoković je imao veliku podršku, s tim da je znao i da pati zbog svog rivalstva koje je imao sa Nadalom i Federerom - jer su njih dvojica imala veću podršku. Mučilo ga je to jedno vrijeme, nerviralo jer nije bilo pravedno, ali je potom sve prihvatio i pomirio se - kako je ispričao u podkastu "Wish & Go" prije nekoliko godina - to ga od tada uopšte ne pogađa.

Đoković je priznao da je htio da ga svi vole, da bi samo u jednom trenutku prelomio i shvatio da to nije sve u životu, tako da mu je u redu da ga tako da mu nije čak ni iznenađenje kada čuje da neko ko je iz Srbije navija za njegove protivnike. Takve je znao da sretne i uživo i s osmijehom se prisjeća takvih anegdota.

"Ja sam jedini Srbin koji navija protiv tebe"

Baš u pomenutom podkastu ispričao je zanimljivu scenu iz šetnje sa suprugom Jelenom i djecom - sinom Stefanom i kćerkom Tarom - kada je navijač očekivao njegovu burniju reakciju.

Navijač je sreo Đokoviće na ulici, prišao je Novaku i odmah mu je rekao da "uvek navija za Federera", ali umjesto da to kod Đokovića - kako je očekivao - izazove neku jaču emociju, iznenadio se kako je bio opušten i nije dao da se iznervira zbog takve stvari.

"Bio sam u šetnji sa ženom i djecom, otišli smo na Savski kej, tamo smo naišli na neko igralište, vozili bicikle, našli smo ljuljaške, igrala su se djeca, pa su došli roditelji i stvorila se manja gužva. Prišao mi je jedan čovjek i rekao mi: 'Ti znaš da sam jedini čovjek u Srbiji koji navija za Federera protiv tebe?'", nasmijao se Đoković dok je prepričavao razgovor: "Rekoh nisam znao, mislio sam da ih ima više, ako si jedini - super. Kažem mu, kako mogu da ti pomognem da navijaš za mene? Ha-ha".

"Novače, je l' mi zamjeraš?"

"Tako smo se našalili, kaže mi je l' mi zamheraš, reko' naravno da ne, ko sam ja da ti zamjeram?", nasmijao se Đoković i dodao:

"Pita me još kakav je Federer kao osoba... Stajali smo tako malo i pričali. Kaže mi da navija za Federera, da zbog voleja ne može da odoli - 'To je moj igrač'. Reko' super, ne zamjeram ti zaista. Svako preferira nekog svog igrača, komentatora i to je to naravno".

U međuvremenu nismo saznali da li je Đoković uspio da ga "okrene" da navija za njega, kao što je to učinio sa velikim brojem navijača širom svijeta, koji su tek u kasnijim fazama Noletove karijere shvatili da griješe.

