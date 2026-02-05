logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ivan Ljubičić "pecnuo" Karlosa Alkaraza: "Danas je mnogo lakše osvojiti sedam slemova"

Ivan Ljubičić "pecnuo" Karlosa Alkaraza: "Danas je mnogo lakše osvojiti sedam slemova"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Ivan Ljubičić dao je izjavu koja će uzburkati javnost, pošto je tom prilikom po malo i udario na Karlosa Alkaraza.

ivan ljubicic prozvao karlosa alkaraza Izvor: JB Autissier / imago sportfotodienst / Profimedia

Karlos Alkaraz pobijedio je Novaka Đokovića u finalu Australijan opena i pokazao zašto je prvi na svijetu. Bio mu je to prvi pehar u Melburnu, ukupno sedmi u karijeri. Na taj način nastavlja svoju dominaciju protiv svog glavnog rivala Janika Sinera koji ima četiri pehara. O svemu tome pričao je bivši hrvatski teniser Ivan Ljubičić koji je na neki način "pecnuo" mladog španskog tenisera.

"Po meni je lakše osvojiti sedam slemova sada, nego što je to bio slučaj kada je Bjorn Borg uzeo sedam pehara", rekao je Ljubičić.

Njegova izjava sigurno će da uzburka javnost, ali je Hrvat objasnio i zbog čega tako misli.

"To što su Đoković, Federer i Nadal uradili i osvojili 20+ grend slemova čini da danas izgleda lakše osvojiti sedam sa samo 22 godine. U tom momentu referenca je bio Pit Sampras koji je imao 14. Sada je cilj drugačiji, cilja se broj 25 koji je trenutno dosta daleko. Sa mentalne strane sebi kažeš 'super je, imam sedam, ali to nije nevjerovatna cifra, jer moram da dođem do 25'", pojasnio je Ljubičić.

Njegove riječi već su izazvale reakcije na društvenim mrežama, posebno od strane Alkarazovih navijača koji mu već zbog toga zamjeraju.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:23
Rafael Nadal se raduje izgubljenom poenu Novaka Đokovića
Izvor: Eurosport
Izvor: Eurosport

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Ivan Ljubičić Novak Đoković Karlos Alkaraz

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC