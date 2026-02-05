Ivan Ljubičić "pecnuo" Karlosa Alkaraza: "Danas je mnogo lakše osvojiti sedam slemova"

Ivan Ljubičić dao je izjavu koja će uzburkati javnost, pošto je tom prilikom po malo i udario na Karlosa Alkaraza.

Karlos Alkaraz pobijedio je Novaka Đokovića u finalu Australijan opena i pokazao zašto je prvi na svijetu. Bio mu je to prvi pehar u Melburnu, ukupno sedmi u karijeri. Na taj način nastavlja svoju dominaciju protiv svog glavnog rivala Janika Sinera koji ima četiri pehara. O svemu tome pričao je bivši hrvatski teniser Ivan Ljubičić koji je na neki način "pecnuo" mladog španskog tenisera.

"Po meni je lakše osvojiti sedam slemova sada, nego što je to bio slučaj kada je Bjorn Borg uzeo sedam pehara", rekao je Ljubičić.

Njegova izjava sigurno će da uzburka javnost, ali je Hrvat objasnio i zbog čega tako misli.

"To što su Đoković, Federer i Nadal uradili i osvojili 20+ grend slemova čini da danas izgleda lakše osvojiti sedam sa samo 22 godine. U tom momentu referenca je bio Pit Sampras koji je imao 14. Sada je cilj drugačiji, cilja se broj 25 koji je trenutno dosta daleko. Sa mentalne strane sebi kažeš 'super je, imam sedam, ali to nije nevjerovatna cifra, jer moram da dođem do 25'", pojasnio je Ljubičić.

Njegove riječi već su izazvale reakcije na društvenim mrežama, posebno od strane Alkarazovih navijača koji mu već zbog toga zamjeraju.

