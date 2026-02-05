logo
Novak Đoković se vraća na turnir koji je posljednji put osvojio prije 10 godina

Nebojša Šatara
Novak Đoković će po svemu sudeći da učestvuje na turniru u Indijan Velsu koji se igra u martu u Americi.

novak djokovic igra na turniru u indijan velsu Izvor: Hu Jingchen / Xinhua News / Profimedia

Novak Đoković će igrati i na turniru u Indijan Velsu. Tako kažu organizatori Mastersa u Americi koji su objavili spisak učesnika, kao i zvaničan poster za takmičenje na kom je u prvom planu upravo najbolji teniser svih vremena.

Srbin je posljednji put spomenuti turnir osvojio 2016. godine, ukupno peti put i od tada se dosta mučio. Prvo je u narednim godinama ispadao u četvrtom, drugom i trećem kolu, pa onda 2020. godine turnir nije održan zbog pandemije. A, onda zbog zabrane koju je imao nije mogao da ide, pa je potom i sam odbio da igra tamo. Vratio se 2024. godine i ispao u trećem kolu, a prošle sezone ga je u drugom kolu šokirao Botik van de Zandshulp.

Pored Đokovića učestvovaće i Karlos Alkaraz, Janik Siner, Saša Zverev, Ben Šelton, Stefanos Cicipas, Kasper Rud, Lorenco Muzeti, Danil Medvedev, Tejlor Fric, Miomir Kecmanović, Žoao Fonseka, Lerner Tijen, Aleks de Minor, Grigor Dimitrov i mnogi drugi.

Ipak, ono što treba istaći jeste da su teniseri za ovaj turnir automatski prijavljeni po rangu, tako da postoji mogućnost odustajanja i povlačenja sa turnira. Tako se na spisku našao i Holger Rune koji se oporavlja od teške povrede i sigurno neće biti u Indijan Velsu.

Novak Đoković čestita Karlosu Alkarazu
Izvor: Eurosport
(MONDO)

