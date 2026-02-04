"Đoković se probio kroz Rafu i mene": Rodžer Federer konačno izgovorio ono što svi znaju

Nekadašnji teniser Rodžer Federer ispričao je vrlo važne detalje o Novaku Đokoviću, koji mu je ukrao većinu teniskih rekorda.

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković i dalje piše istoriju sporta, a nastupom u finalu Australijan opena dodatno je pomjerio granice. Sada pred njim skidaju kapu i oni koji ga tokom prethodne dvije decenije nisu voljeli, pa se tako sve češće i među navijačima Rodžera Federera i Rafaela Nadala može čuti da oni nisu bili bolji od Srbina.

Ko je najbolji svih vremena zna i Rodžer Federer. On je u novom dokumentarcu koji se bavi tenisom opširno govorio o tome kakav je utisak na njega ostavio Novak Đoković, kako je Srbinu bilo da se bori protiv najboljih kao autsajder i zbog čega je Đoković postao najbolji svih vremena.

"Novak... Rekao bih da je bio ‘partibrejker’ na žurci navijača Rafe i Rodžera. U to vrijeme je vladala ogromna ljubav prema rivalitetu Rafa-Rodžer. I kad se Novak pojavio, vjerovatno je dosta ljudi pomislilo: ‘Ne treba nam treći, dovoljni su nam Rodžer i Rafa'. Do vrha sam stigao na drugačiji način od njega. Probijao sam se manje-više sam, dok je Novak došao ‘kroz’ Rafu i mene. Morao je ozbiljno da se preispituje i radi na sebi kako uopšte došao do tog nivoa. I zato je morao da bude fokusiran", rekao je Rodžer Federer.

Kada je prvi put igrao protiv Novaka Đokovića, švajcarski teniser Rodžer Federer nije ostao impresioniran. Zapravo, mislio je da će Novak biti tek običan igrač, nedovoljno dobar da ugrozi najbolje na svijetu. Taj "nedostatak poštovanja" kako ga i sam Federer naziva mogao je da bude motivacija za Đokovića.

"Igrao sam protiv njega, mislim, prvi put u Monaku. I kad sam izašao sa terena, pomislio sam: 'Ma, okej je on.' Iako je uveliko bilo dosta ‘hajpa’ oko njega, nisam bio skroz uvjeren da je to opravdano. I mislim da nisam dao Novaku dovoljno poštovanja, koje je definitivno zasluživao, samo zbog nekih tehničkih mana. Djelovalo mi je da Novak ima baš ekstreman hvat za forhend. A bekhend mi tada nije bio toliko tečan kao što je danas. Ali onda je te stvari ‘ispeglao’ brutalno dobro i postao je nevjerovatna zvijer od igrača", zaključio je Švajcarac.

Svjestan je Rodžer Federer da njegovi navijači godinama nisu podnosili Novaka Đokovića, jer je došao na najveću scenu da ukrade sve rekorde njihovog voljenog tenisera. U takvim okolnostima Đoković je često morao da igra i protiv publike koja je širom svijeta obožavala Švajcarca, jednog od najvoljenijih tenisera ikada.

"Federerovi navijači ga u početku nisu pretjerano voljeli, jer su mislili: ‘Ma Rodžer je nekako lakši, sve radi s lakoćom.’ A onda je došao Novak s tim snažnim karakterom i nevjerovatnom borbenošću, s onom željom da pobijedi po svaku cijenu. Mislim i da je taj odnos s navijačima dodatno ‘otkačio’ Novaka. Taj njegov duboki fokus je možda neke ljude odbijao. Mislim da je to malo pogrešno shvaćeno. Ja gledam šta se događa iza medija i na kraju sam vidio čovjeka kakav zapravo jeste. Ako stavim po strani njegovu igru, ko je on? Koje su mu vrijednosti? Znam, osjećam da mu je porodica strašno važna. Tako da, shvatio sam da gajimo slične vrijednosti", rekao je Rodžer.

Iako je na početku karijere morao da se bori protiv dvojice iskusnijih tenisera u vidu Rodžera Federera i Rafaela Nadala, Novak Đoković je gotovo sve njihove rekorde uspio da obori. Postao je rekorder po broju grend slem i masters titula, po broju nedjelja na prvom mjestu ATP liste, po broju sezona koje je završio kao najbolji, a ima i pozitivan skor protiv Švajcarca i Španca.