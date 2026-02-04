logo
Kanađanin se poklonio Đokoviću: "Najveći je svih vremena"

Dragan Šutvić
Dragan Šutvić
0

Trenutno osmi teniser svijeta Feliks Ože-Alijasim govorio je o uticaju Novaka Đokovića na tenis i mlade igrače.

Feliks Ože Alijasim na Australijan openu Izvor: William WEST / AFP / Profimedia

Možda Novak Đoković nije uspio da osvoji 25. grend slem u karijeri i tako ispiše nove stranice istorije, ali srpski teniser je u 39. godini zaigrao finale Australijan opena protiv znatno mlađeg Karlosa Alkaraza (22). Sama činjenica da se našao u borbi za pehar prvog grend slema u sezoni dovoljno govori o važnosti Srbina u ovom sportu. Ako nekima i nije bilo jasno - tu su mlađe kolege koje će potvrditi da je Novak Đoković najbolji svih vremena, a među prvima istakao se i Kanađanin Feliks Ože-Alijasim (25).

Ože-Alijasim je trenutno osmi teniser svijeta, a samo povreda ga je spriječila da daleko dogura na Australijan openu. U Melburnu je već u prvom kolu predao meč 45. igraču svijeta Nunu Boržešu. Sada se nalazi na turniru u Monpeljeru i tvrdi da se oporavio od povrede:

"Bio sam na 100 posto od kada sam se vratio kući. Dobro sam trenirao, samo sam imao grčeve tokom meča", rekao je Kanađanin.

Osim o sebi govorio je i o Novaku Đokoviću i sreći koju ostali teniseri imaju jer je najbolji svih vremena sa njima na turnirima.

"On je najveći igrač svih vremena. Ono što je impresivno kod njega nije samo njegov nivo igre već i njegova otpornost - oporavak nakon poraza, pripreme, čekanje sljedećeg grend slema mjesecima... Njegova stalna strast prema sportu, njegova sposobnost da ostane u formi i motivisan, primjer je za sve nas", rekao je Feliks.

Probleme na Australijan openu nije imao samo Novak Đoković ili Feliks Ože-Alijasim... Među igračima koji su se borili protiv grčeva bili su i Janik Siner i Karlos Alkaraz, a probleme koje su imali umalo su ih izbacili sa takmičenja.

"Normalno je vidjeti igrače poput Karlosa ili Janika kako imaju grčeve u određenim trenucima, s obzirom na klimatske uslove, emocije i intenzitet današnjeg tenisa. To me nije nužno umirilo, ali mi je pomoglo da razmislim kako mogu da se poboljšam", dodao je.

Zbog toga vjeruje da može da parira i dvojici mlađih kolega, prvom i drugom reketu svijeta.

"Oduvijek sam imao veoma visoke ambicije, ali stičem zrelost i mnogo samopouzdanja. Biti peti na svijetu je sjajno, ali se nadam da ću dostići još više", dodao je Kanađanin koji je u 17. novembra dostao najbolji plasman u karijeri, ali je nekoliko mjeseci kasnije pao za nekoliko pozicija.

Optimizam ne jenjava, a i nema razloga.

"Sezona je tek počela. Nadam se da ću ostati zdrav što je duže moguće, a ako uspijem, mnoge stvari zavise od mene", rekao je Feliks.

Tagovi

Feliks Ože-Aljasim Novak Đoković Tenis

