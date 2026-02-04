logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Gdje je Đoković otišao poslije Australijan opena?

Gdje je Đoković otišao poslije Australijan opena?

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković je poslije Australijan opena otišao u Atinu.

Gdje je otišao Novak Đoković poslije Australijan opena Izvor: Hu Jingchen / Xinhua News / Profimedia

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković (38) posle finala Australijan opena, u kojem nije uspeo da izbori 25. grend slem titulu, uputio se svom novom domu. Srpski sportista viđen je na aerodromu u Atini.

Dosad je Novak Đoković poslije velikih turnira često dolazio u Beograd. Vrijedi se prisjetiti i meča protiv Janika Sinera na Rolan Garosu, kada je zastao u polufinalu u junu 2025. Tada je Novak Đoković, dok se u Parizu igrali spektakularno finale Italijana i Španca Karlosa Alkaraza, šetao Benjicom, svojim rodnim krajem i uživao u razgovoru sa sugrađanima, ali sada je situacija drugačija.

Ovog puta Novak Đoković je, poslije finala Australijan opena i velikog uspjeha na prvom grend slemu u sezoni, otputovao u Atinu gdje se nedavno preselio sa porodicom - suprugom Jelenom i djecom Stefanom i Tarom. Naravno, porodica srpskog tenisera nije putovala sa njim u Australiju, zbog prevelike vremenske razlike, ali i školskih obaveza koje Stefan i Tara imaju.

Novak Đoković već više od pola godine živi u Atini, pa se tako i turnir koji je u organizacije ove porodice umjesto u Beogradu održao u Grčkoj i prema riječima Novaka Đokovića tako će biti i u budućnosti. Naravno, porodici Đoković grčka prestonica odgovara i zbog blizine drugim evropskim gradovima, te je put Srbina na predstojeće turnire olakšan, a ujedno imaju i mir i prirodu kojima neprestano teže.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Novak Đoković Tenis Australijan open

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC