Gdje je Đoković otišao poslije Australijan opena?

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković je poslije Australijan opena otišao u Atinu.

Izvor: Hu Jingchen / Xinhua News / Profimedia

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković (38) posle finala Australijan opena, u kojem nije uspeo da izbori 25. grend slem titulu, uputio se svom novom domu. Srpski sportista viđen je na aerodromu u Atini.

Dosad je Novak Đoković poslije velikih turnira često dolazio u Beograd. Vrijedi se prisjetiti i meča protiv Janika Sinera na Rolan Garosu, kada je zastao u polufinalu u junu 2025. Tada je Novak Đoković, dok se u Parizu igrali spektakularno finale Italijana i Španca Karlosa Alkaraza, šetao Benjicom, svojim rodnim krajem i uživao u razgovoru sa sugrađanima, ali sada je situacija drugačija.

Ovog puta Novak Đoković je, poslije finala Australijan opena i velikog uspjeha na prvom grend slemu u sezoni, otputovao u Atinu gdje se nedavno preselio sa porodicom - suprugom Jelenom i djecom Stefanom i Tarom. Naravno, porodica srpskog tenisera nije putovala sa njim u Australiju, zbog prevelike vremenske razlike, ali i školskih obaveza koje Stefan i Tara imaju.

Novak Đoković već više od pola godine živi u Atini, pa se tako i turnir koji je u organizacije ove porodice umjesto u Beogradu održao u Grčkoj i prema riječima Novaka Đokovića tako će biti i u budućnosti. Naravno, porodici Đoković grčka prestonica odgovara i zbog blizine drugim evropskim gradovima, te je put Srbina na predstojeće turnire olakšan, a ujedno imaju i mir i prirodu kojima neprestano teže.

