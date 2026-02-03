"Novače, može pomoć?": Zbog ovoga je Đoković najbolji ikada

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković pomogao je mladoj kolegenici Ivi Jović savjetima na Australijan Openu.

Izvor: Rachel Bach / Shutterstock Editorial / Profimedia

Mlada američka teniserka srpskog porijekla Iva Jović ostvarila je rezultat karijere na Australijan Openu. Ona je u četvrtfinalu poražena od Arine Sabalenke, ali je zabilježila veliki skok na WTA listi, pa je sa samo 18 godina ušla u Top 20. Ipak, kaže da je najveći uspjeh to što je upoznala Novaka Đokovića.

"O, Bože, to je bila najveća pobjeda na putovanju. Nisu to bili rezultati, to je bio razgovor sa Novakom, slušanje šta govori i posmatranje njega", priznala je Iva.

Jovićeva nema drugih teniskih idola osim Novaka, a posebno je impresionirana onim što radi van terena. "On provodi toliko vremena u teretani radeći na sebi, a ipak pronalazi vremena da razgovara sa mlađim igračima. Dao mi je konkretne savjete o mojoj igri. Njegova sofisticiranost i inteligencija su impresivne. Želim da budem što više slična Novaku. To je cilj".

Otkrila je na čemu trenutno radi i šta želi da unaprijedi u svojoj igri. "Želim da budem dosljedna, da treniram još bolje i radim na mentalnom planu. Titule su sjajne, ali prvo, važno je konstantno pobjeđivanje u mečevima", kaže mlada nada svjetskog tenisa.

Jovićeva nije samo provela neko vrijeme sa Đokovićem, već je stigla i do svog prvog četvrtfinala na grend slem turniru i ušla među 20 najboljih na svijetu.

Nije Iva jedina kojoj je Novak nesebično pomogao, sve češće savjetuje mlađe igrače, a više nije tajna da je finansijski i mentorski pomogao Hamada Međedovića na samom startu karijere.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:37 Novak Đoković čestita Karlosu Alkarazu Izvor: Eurosport Izvor: Eurosport

(MONDO)