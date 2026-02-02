Novak broji milione poslije Australijan opena: Igraće poslije četrdesete, samo da probije ovu granicu

Novak Đoković je sve bliže tome da u karijeri samo od tenisa zaradi 200.000.000 dolara.
Novak Đoković je ove godine stigao do finala Australijan opena, uspio je da osvojii prvi set, ali na kraju nije pobijedio. Karlos Alkaraz je bio bolji, ali je i dalje sa milionima na bankovnom računu otišao Novak iz Melburna.
Grend slemovi su transparentni kada je u pitanju novac koji dijele, pa je tako Novak za mjesto u finalu osvojio čak 2.150.000 dolara. Alkaraz je dobio skoro duplo više - 4.150.000 dolara. Ove godine je nagradni fond povećan za 19 odsto, pa nije moralo da se stigne daleko da bi se dobila ozbiljna finansijska injekcija.
Ukupno je podijeljeno 115.000.000 dolara, a jednake nagrade su dobijali muškarci i žene. Tako je Arina Sabalenka dobila jednako kao i Novak, a Jelena Ribakina koliko i Alkaraz. U dublu su nagrade manje pa su osvajači podijelili 900.000 dolara, a pobjednici u miks dublu tek 175.000.
Za plasman u prvo kolo singla dobija se 150.000 dolara, za drugo kolo 225.000, za treće 327.750. U četvrtom kolu nagrada je već 480.000 dolara, a četvrtfinale nagrađuje sa 750.000. Da bi postali milioner treba vam polufinale jer je tu nagrada 1.250.000.
Koliko je Novak zaradio u karijeri?
Novak Đoković je sa ovim novcem stigao do 192.750.000 dolara koliko je zaradio samo od tenisa i ubjedljivo je prvi na listi. Iza njega je Rafael Nadal sa 134.950.000 i bez šanse da to poboljša. Rodžer Federer je treći sa 130.500.000, ali svi ostali su daleko. Endi Marej je četvrti, a od aktivnih igrača Karlos Alkaraz sa 62.000.000 je ubjedljivo najbogatiji. Iza je Saša Zverev, a Janik Siner ga prati sa 57.500.000 dolara.