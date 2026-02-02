Novak broji milione poslije Australijan opena: Igraće poslije četrdesete, samo da probije ovu granicu

Novak Đoković je sve bliže tome da u karijeri samo od tenisa zaradi 200.000.000 dolara.

Izvor: Hu Jingchen / Xinhua News / Profimedia

Novak Đoković je ove godine stigao do finala Australijan opena, uspio je da osvojii prvi set, ali na kraju nije pobijedio. Karlos Alkaraz je bio bolji, ali je i dalje sa milionima na bankovnom računu otišao Novak iz Melburna.

Grend slemovi su transparentni kada je u pitanju novac koji dijele, pa je tako Novak za mjesto u finalu osvojio čak 2.150.000 dolara. Alkaraz je dobio skoro duplo više - 4.150.000 dolara. Ove godine je nagradni fond povećan za 19 odsto, pa nije moralo da se stigne daleko da bi se dobila ozbiljna finansijska injekcija.

Ukupno je podijeljeno 115.000.000 dolara, a jednake nagrade su dobijali muškarci i žene. Tako je Arina Sabalenka dobila jednako kao i Novak, a Jelena Ribakina koliko i Alkaraz. U dublu su nagrade manje pa su osvajači podijelili 900.000 dolara, a pobjednici u miks dublu tek 175.000.

Za plasman u prvo kolo singla dobija se 150.000 dolara, za drugo kolo 225.000, za treće 327.750. U četvrtom kolu nagrada je već 480.000 dolara, a četvrtfinale nagrađuje sa 750.000. Da bi postali milioner treba vam polufinale jer je tu nagrada 1.250.000.

Koliko je Novak zaradio u karijeri?

Novak Đoković je sa ovim novcem stigao do 192.750.000 dolara koliko je zaradio samo od tenisa i ubjedljivo je prvi na listi. Iza njega je Rafael Nadal sa 134.950.000 i bez šanse da to poboljša. Rodžer Federer je treći sa 130.500.000, ali svi ostali su daleko. Endi Marej je četvrti, a od aktivnih igrača Karlos Alkaraz sa 62.000.000 je ubjedljivo najbogatiji. Iza je Saša Zverev, a Janik Siner ga prati sa 57.500.000 dolara.