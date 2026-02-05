Kako su Novak Đoković i Nikola Jokić pomogli vaterpolistima Srbije? Milan Glušac otkrio tajnu

Milan Glušac je poslije osvajanja zlatne medalje sa Srbijom otkrio i kakav su uticaj na to imali Novak Đoković i Nikola Jokić

Vaterpolisti Srbije obradovali su naciju i u punoj Beogradskoj Areni pobijedili Mađarsku u finalu. Zlatne medalje su sijale oko vrata, a pomoć na tom putu imali su od dvojice najboljih srpskih sportista u svojim sportovima. Od Novaka Đokovića i Nikole Jokića. O tome je pričao heroj "delfina" Milan Glušac.

"Svi su pod utiscima za Novaka. Đoković je čovjek, ma šta da pričam o njemu. Dao nam je tu neku dodatnu energiju tokom prvenstva. Slao nam je poruke podrške. Moram da se zahvalim i Nikoli Jokiću na podršci tokom cijelog prvenstva. I njemu i Novaku. Dali su nam dodatni vjetar u leđa i mnogo mi je drago što veliki broj poznatih sportista uspjeva da isprati sve naše olimpijske sportove. Puno mi je srce zbog toga", rekao je Glušac u podkastu "Alesto".

Još jedan dokaz koliko se srpski sportisti drže zajedno i koliko podržavaju jedni druge, čak i kada su na suprotnim stranama svijeta. U momentu dok se igralo Evropsko prvenstvo u Beogradu Đoković je bio u Australiji gdje je došao do finala, dok je Jokić liječio povredu u Denveru.

"Nisam znao da je Glušac takav"

U istom podkastu je pričao i selektor Uroš Stevanović koji je između ostalog otkrio da nije znao koliki je vjernik Milan Glušac.

"Ne može bez toga. Jedno bez drugog ne može. Prvo i osnovno je ljubav prema tome što radiš, ljubav, upornost, rad... Sve to kroz to nešto duhovno, vjeru, kako god neko hoće da zove. Vjeru u Boga. To dobije vrijednost i rezultat na kraju. Jedno bez drugog ne može. Mislim da sve ovo što smo prošli... Evo, sad mi je primjer, nisam znao za Milana Glušca koji je duboko u vjeri. Sve stvari koje su mu se desile, da to nije slučajno, da ovo što je iznio ovakvo EP, to nije slučajno, nije upitno da ima kvalitet, ali da budeš debitant na velikom takmičenju, na domaćem terenu uz taj pritisak s tribina... On jeste posvećen vaterpolu i van bazena, ali da nije te njegove smirenosti i vjere koje su duboko ukorijenjene u pravoslavlju, ničega ne bi bilo", rekao je Stevanović.

