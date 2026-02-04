"Nisam znao da je Milan Glušac toliko u vjeri": Selektor Srbije posti srijedom i petkom, ali golman ga iznenadio

Selektor Srbije Uroš Stevanović veoma pohvalno pričao o novom sportskom heroju Srbije, golmanu vaterpolo reprezentacije Milanu Glušcu.

Izvor: F.S. / ATAImages / YouTube / Aca Stojanović ALESTO

Selektor reprezentacije Srbije Uroš Stevanović je vjernik i posti srijedom i petkom, kao što su vjerujući i igrači njegovog nacionalnog tima, šampioni olimpijskih igara i evropskog prvenstva.

Prije i poslije minulog Evropskog prvenstva, oni su zajedno bili u posjeti patrijarhu Porfiriju u Hramu Svetog Save i u Patrijaršiji SPC. I u toku prvenstva su iskazivali svoje pravoslavlje, poput Dušana Mandića koji je govorio "pa, kako da izgubimo na Krstovdan?".

Vjera u Boga je čvrsto usađena u reprezentativce, a selektor Stevanović priznao je gostujući u podkastu "Alesto" da je u toku nedavnog EP shvatio koliki je vjernik golman Milan Glušac i koliko mu to pomaže da ostane miran i da bude veoma uspješan.

"Ne može bez toga. Jedno bez drugog ne može. Prvo i osnovno je ljubav prema tome što radiš, ljubav, upornost, rad... Sve to kroz to nešto duhovno, vjeru, kako god neko hoće da zove. Vjeru u Boga. To dobije vrijednost i rezultat na kraju. Jedno bez drugog ne može. Mislim da sve ovo što smo prošli... Evo, sad mi je primjer, nisam znao za Milana Glušca koji je duboko u vjeri. Sve stvari koje su mu se desile, da to nije slučajno, da ovo što je iznio ovakvo EP, to nije slučajno, nije upitno da ima kvalitet, ali da budeš debitant na velikom takmičenju, na domaćem terenu uz taj pritisak s tribina... On jeste posvećen vaterpolu i van bazena, ali da nije te njegove smirenosti i vjere koje su duboko ukorijenjene u pravoslavlju, ničega ne bi bilo", rekao je Stevanović.

Bez želje da priča o porodičnoj tragediji koju je Glušac doživio u djetinjstvu, već samo o njegovim uspjesima i izuzetnoj mentalnoj snazi, Stevanović je naglasio jedan momenat koji će dugo pamtiti. Dogodio se u večeri utakmice protiv Španaca.

"Kad sam ga vidio onako blijedog protiv Španije, kad smo se pozdravili, odsjekao sam se. On je takav, miran, povučen, živi za vaterpolo. Nije prošao nijedno mlađe EP ili SP sa reprezentacijom, a sad je postao junak iz sjenke i najbolji golman turnira. Bio je odličan u Novom Beogradu prošle godine, ali nije bio konstantan. Ima jednu-dvije dobre utakmice, pa pad, tako da nismo očekivali da bude ovako konstantan tokom prvenstva. Prevazišao je sve, sad mora da preživi tu slavu i bio je protagonista turnira. Mislim da niko nije doživio ovakve ovacije. Postao je ljubimac. Sad su tu neke druge stvari koje treba da iznese do kraja. Ne sumnjam u njega, skroman je momak, povučen, biće mu to podstrek u budućnosti", dodao je on.

