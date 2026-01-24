"Nadamo se ukidanju kazne Jakšiću, na intervenciju našeg čovjeka": Selektor Srbije otkrio važan detalj pred finale

Selektor vaterpolo reprezentacije Srbine Uroš Stevanović otkrio da će biti uložena žalba zbgo crvenog kartona Nikoli Jakšiću.

Vaterpolo reprezentacija Srbije savladala je Italiju (17:13) na Evropskom prvenstvu koje se igra u Beogradskoj areni, iako je veći dio meča bila bez isključenog kapitena Nikole Jakšića. Jedan od najboljih srpskih vaterpolista i kapiten nacionalnog tima dobio je crveni karton zbog duela sa Italijanom koji ga je čuvao, pa bi zbog toga mogao da propusti finale.

Ipak, selektor Srbije Uroš Stevanović vjeruje da bi uticaj Srba u svijetu vaterpola mogao da utiče na dešavanja pred finale, odnosno ukidanje suspenzije kapitenu reprezentacije. U tom slučaju bi Nikola Jakšić mogao da predvodi nacionalni tim ka zlatnoj medalji u Beogradu.

"Još jedan derbi, vaterpolo klasik, domaćini smo, nadam se da će publika izvući i posljednji dodatni atom snage iz nas. Potrebno nam je, imamo dva dana da se oporavimo i da odigramo finale u Beogradskoj areni da osvojimo tu titulu prvaka Evrope", rekao je Uroš Stevanović i dodao: "Čestitao bih igračima, mislim da su stvarno danas... Ovo što su izvukli iz sebe je fantastično. Čestitao bih dijelu stručnog štaba, zahvalio bih publici i energiji na tim momentima, izvinio bih se svima koji su ostali bez karata a gledali su Izrael, Holandiju, Francusku..."

Iako je djelovalo da je tu kraj njegove izjave, selektor Srbije je zamolio da doda još nešto, što je veoma važno. Ponovo je stao pred kamere i progovorio o suspenziji Nikole Jakšića, koji možda neće moći da igra finalni meč zbog dobijenog crvenog kartona u polufinalu protiv reprezentacije Italije.

"Nadam se da će na intervenciju našeg čovjeka iz svijeta vaterpola biti ukinuta kazna Jakšiću, kao što je Matijasu Biljaku na Olimpijskim igrama u Parizu bila ukinuta kazna. Mi ćemo se žaliti", rekao je selektor Srbije i otišao. Pogledajte kako je to izgledalo u Beogradskoj areni:

Zašto je isključen Jakšić?

Kapiten vaterpolo reprezentacije Srbije Nikola Jakšić isključen je krajem druge četvrtine polufinalnog meča protiv Italije. Sudije nisu primijetile kontakt, ali su Italijani insistirali da se konsultuje VAR tehnologija - nakon gledanja snimka odlučeno je da se poništi ranije dosuđena odluka o petercu za Srbiju, igra vrati nekoliko sekundi unazad i Jakšiću pokaže direktan crveni karton!

Selektor Srbije Uroš Stevanović bijesno je reagovao na ova dešavanja, dok je Nikola Jakšić mirno prihvatio odluku i napustio bazen. Sigurno je njemu bilo najteže, barem dok njegovi saigrači nisu napravili fantastičnu seriju i tokom treće dionice riješili pitanje pobjednika u polufinalu Evropskog prvenstva.

Pravila vaterpola kažu da crveni karton automatski znači i suspenziju za naredni meč, ali... Pitanje je da li će Nikola Jakšić propustiti finale protiv Mađarske jer je Srbija najavila da će se žaliti zbog njegove kazne. Postoji mogućnost da suspenzija bude ukinuta, a da Nikola kao lider ekipe povede nacionalni tim u borbu za zlato.

Šta je rekao Dušan Mandić?

Odluka arbitara da isključe Nikolu Jakšića razbjesnila je iskusnog Dušana Mandića, koji je sa četiri projektila bio nerješiva enigma za Italijane. Rešetao je sa svoje omiljene pozicije, a vidjelo se koliko mu svaki gol znači - jer je tokom turnira i sam bio isključen zbog takozvanog brutalitija.

"Presrećan sam, ponosan na ekipu. Usljed nepravdi koje se dešavaju, isključili su nam još jednog igrača - kapitena, pitanje da li će moći da igra. Nadam se da će to još da nas bije, ali definitivno na nepravdu smo navikli sa njom se borimo, sa njom se nosimo, ne odustajemo. U finalu smo, u Beogradskoj areni, prezadovoljni smo", rekao je Mandić poslije pobjede nad Italijom.

Svjestan je Dušan Mandić da u finalu neće biti lako, ali vjeruje da Srbija zna kako sa Mađarima. Uostalom, već su odigrali jedan meč u drugoj grupnoj fazi, a tada je Srbija bila uspješnija od svojih sjevernih komšija.

"Protivnik nam je najbolja ekipa - Mađarska. Znamo kako sa njima, ali ova utakmica je bila naša dominacija od početka do kraja. Glušac je bio... ne znam", rekao je Mandić i osvrnuo se na finale: "Kao i onu prvu, jako, agresivno, muški, onako kako mi znamo, znamo kako da spriječimo, nema tu tajni."