logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Navikli smo na nepravdu, borimo se sa njom": Poruka Dušana Mandića svima koji ne vjeruju u Srbiju

"Navikli smo na nepravdu, borimo se sa njom": Poruka Dušana Mandića svima koji ne vjeruju u Srbiju

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Najbolji vaterpolista svijeta Dušan Mandić iznio je utiske poslije polufinala Evropskog prvenstva u Beogradu.

Dušan Mandić o utakmici Srbija Italija Izvor: RTS/ printscreen

Reprezentacija Srbije obezbijedila je plasman u finale Evropskog prvenstva u vaterpolu. Jedan od najboljih vaterpolista svijeta Dušan Mandić poneo je ulogu lidera, pa je tako meč završio sa četiri gola, a poslije susreta bio je jasan - nepravda je očigledna, ali Delfini znaju kako da je pobijede!

"Presrećan sam, ponosan na ekipu. Usljed nepravdi koje se dešavaju, isključili su nam još jednog igrača - kapitena, pitanje da li će moći da igra. Nadam se da će to još da nas bije, ali definitivno na nepravdu smo navikli sa njom se borimo, sa njom se nosimo, ne odustajemo. U finalu smo, u Beogradskoj areni, prezadovoljni smo", rekao je popularni Manda poslije pobjede nad Italijom.

"Protivnik nam je najbolja ekipa - Mađarska. Znamo kako sa njima, ali ova utakmica je bila naša dominacija od početka do kraja. Glušac je bio... ne znam", nije mogao Mandić ništa da doda o kolegi koji je briljirao na mreži i imao je 14 odbrana od 27, što je 51,27 posto.

Kako sa Mađarima? Mandić ima recept: "Kao i onu prvu, jako, agresivno, muški, onako kako mi znamo, znamo kako da spriječimo, nema tu tajni", rekao je Dušan Mandić za RTS nakon plasmana u finale Evropskog prvenstva.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Srbija Italija Dušan Mandić Vaterpolo

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC