"Navikli smo na nepravdu, borimo se sa njom": Poruka Dušana Mandića svima koji ne vjeruju u Srbiju

Najbolji vaterpolista svijeta Dušan Mandić iznio je utiske poslije polufinala Evropskog prvenstva u Beogradu.

Izvor: RTS/ printscreen

Reprezentacija Srbije obezbijedila je plasman u finale Evropskog prvenstva u vaterpolu. Jedan od najboljih vaterpolista svijeta Dušan Mandić poneo je ulogu lidera, pa je tako meč završio sa četiri gola, a poslije susreta bio je jasan - nepravda je očigledna, ali Delfini znaju kako da je pobijede!

"Presrećan sam, ponosan na ekipu. Usljed nepravdi koje se dešavaju, isključili su nam još jednog igrača - kapitena, pitanje da li će moći da igra. Nadam se da će to još da nas bije, ali definitivno na nepravdu smo navikli sa njom se borimo, sa njom se nosimo, ne odustajemo. U finalu smo, u Beogradskoj areni, prezadovoljni smo", rekao je popularni Manda poslije pobjede nad Italijom.

"Protivnik nam je najbolja ekipa - Mađarska. Znamo kako sa njima, ali ova utakmica je bila naša dominacija od početka do kraja. Glušac je bio... ne znam", nije mogao Mandić ništa da doda o kolegi koji je briljirao na mreži i imao je 14 odbrana od 27, što je 51,27 posto.

Kako sa Mađarima? Mandić ima recept: "Kao i onu prvu, jako, agresivno, muški, onako kako mi znamo, znamo kako da spriječimo, nema tu tajni", rekao je Dušan Mandić za RTS nakon plasmana u finale Evropskog prvenstva.

