logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Mađarska prvi finalista Evropskog prvenstva!

Mađarska prvi finalista Evropskog prvenstva!

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Mađari su trijumfom nad Grčkom izborili finale prvenstva Evrope u Beogradu.

Vaterpolo Evropsko prvenstvo Mađarska u finalu Izvor: MN PRESS

Reprezentacija Mađarske prvi je finalista Evropskog prvenstva u vaterpolu u Beogradskoj areni. U prvom polufinalu pobijedila je Grčku rezultatom 15:12 i dominantno ušla u meč za titulu, u kojem će igrati protiv pobjednika susreta Srbija - Italija (20.30). Finale će biti odigrano u nedjelju od 20.30 časova.

Mađari su od 1991. godine samo jednom propustili polufinale Evropskog prvenstva, 2018, kada je Srbija osvojila posljednje evropsko odličje - zlato u Barseloni. Nakon toga su Mađari postali šampioni Evrope 2020 kod kuće, dvije godine godine kasnije u Hrvatskoj su izgubili u finalu, a 2024. su bili četvrti.

Sada će ekipa selektora Žolta Varge predvođena Kristijanom Mahnercom ponovo igrati za zlato, protiv Italije ili Srbije. Srpski "delfini" su na ovom Evropskom prvenstvu već pobijedili Mađarsku u drugoj fazi, u uzbudljivoj završnici (15:14). Mađarska je potom na penale eliminisala Španiju u utakmici "biti ili ne biti" i ušla u polufinale, u kojem je pokazala snagu.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Vaterpolo Mađarska

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC