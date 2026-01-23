Mađarska prvi finalista Evropskog prvenstva!

Mađari su trijumfom nad Grčkom izborili finale prvenstva Evrope u Beogradu.

Izvor: MN PRESS

Reprezentacija Mađarske prvi je finalista Evropskog prvenstva u vaterpolu u Beogradskoj areni. U prvom polufinalu pobijedila je Grčku rezultatom 15:12 i dominantno ušla u meč za titulu, u kojem će igrati protiv pobjednika susreta Srbija - Italija (20.30). Finale će biti odigrano u nedjelju od 20.30 časova.

Mađari su od 1991. godine samo jednom propustili polufinale Evropskog prvenstva, 2018, kada je Srbija osvojila posljednje evropsko odličje - zlato u Barseloni. Nakon toga su Mađari postali šampioni Evrope 2020 kod kuće, dvije godine godine kasnije u Hrvatskoj su izgubili u finalu, a 2024. su bili četvrti.

Sada će ekipa selektora Žolta Varge predvođena Kristijanom Mahnercom ponovo igrati za zlato, protiv Italije ili Srbije. Srpski "delfini" su na ovom Evropskom prvenstvu već pobijedili Mađarsku u drugoj fazi, u uzbudljivoj završnici (15:14). Mađarska je potom na penale eliminisala Španiju u utakmici "biti ili ne biti" i ušla u polufinale, u kojem je pokazala snagu.

