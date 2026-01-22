Da li je u Beogradu došao kraj zlatne generacije Hrvatske? Treći težak poraz "barakuda" za kraj Eura

Vaterpolo reprezentacija Hrvatske poražena je i od Španije na Evropskom prvenstvu u Beogradu i nakon tri uzastopna poraza završila je takmičenje kao šesta.

Izvor: Albert ten Hove/MTB-Photo / Shutterstock Editorial / Profimedia

Selekcija Hrvatske završila je takmičenje na Evropskom prvenstvu u vaterpolu u Beogradu na šestom mjestu. Za selekciju naviknutu na medalje, kako je rekao Andro Bušlje, ovo je jako loš rezultat. Pogotovo kada se zna da su u posljednja tri meča upisali tri poraza.

Španija je u meču za peto mjesto savladala Hrvatsku 17:9 (3:0, 4:2, 6:5, 4:2), a ovo je bila samo još jedna u nizu loših utakmica "barakuda". U timu Ivice Tucka samo je Konstanin Harkov bio na visini sa zadatka sa tri gola, dok je Španija imala sjajnog Bernata Sanahuju sa pet i Alvara Munjariza sa četiri gola.

Hrvati su imali odličan turnir do momenta kada je trebalo da se lomi, a onda su pali. Tim Ivice Tucka, koji je ubjedljivo najstariji na prvenstvu, prvo je poražen od Grčke koja je završila kao prva u grupi, a onda i od Italije u direktnom duelu za prolazak dalje u polufinale i za meč sa Srbijom.

Da li je ovo kraj zlatne generacije?

Čak šest vaterpolista Hrvatske ima preko 30 godina, a Marko Žuvela kao najmlađi ima 24 godine. Andrija Basić sa 30, Luka Bikić sa 31 i Ante Vulićević sa 32 godine su još spremni da igraju, ali vrlo je moguće da bi 35-godišnji golman Marko Bijač. kao i centri Luka Lončar i Josip Vrlić koji imaju 38 i 39 godina mogli da završe svoje reprezentativne karijere i da ustupe mjesto mlađima.

"Hrvatska reprezentacija je posljednjih godina navikla publiku i sve obožavatelje, odnosno ljude koji vole sport, na medalje, pa čim dođe jedno takmičenje bez medalje, a nama su se nažalost zaređala dva bez medalje, odmah je to zvono za uzbunu. Odmah svi govore da ne valja ovo, ne valja ono, a nije lako uvijek biti u polufinalima i osvajati medalje. Ali za ono što su naši reprezentativci napravili posljednje tri-četiri godine im treba dignuti kapu i čestitati. Sigurno će selektor Tucak i stručni štab to analizirati, što nije bilo dobro i šta treba popraviti", rekao je Andro Bušlje za "Indeks" o nastupu Hrvatske na Evropskom prvenstvu.