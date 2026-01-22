"To za vaterpolo nije normalno, toga nema osim u Beogradu": Legendarni kapiten Hrvatske pohvalio atmosferu

Legendarni Andro Bušlje je u intervjuu za hrvatske medije pohvalio atmosferu u Beogradskoj areni na Evropskom prvenstvu i istakao da je Srbija glavni favorit za zlato.

Izvor: GABRIEL BOUYS / AFP / Profimedia

Hrvatska nije uspjela da pobijedi prvo Grčku potom i selekciju Italije i nakon dva poraza u ključnim utakmicama ostala je bez polufinala Evropskog prvenstva. Nakon toga se za "Indeks" javio nekadašnji kapiten Hrvatske i legendarni vaterpolista Andro Bušlje.

On je istakao kao i selektor Ivica Tucak da je bilo vidljivo da bez dobre igre sa igračem više nije mogla Hrvatska da dobije svoje direktne rivale.

"Sigurno da se to primjećuje. Nažalost, u ovim novim pravilima sudija najviše može da utiče na igru. I meni se ta pravila ne sviđaju zato jer kad ima, evo kao juče, 40 isključenja na utakmici, onda ne vidiš tu neku igru ni ništa što je vjerna slika neke ekipe, nego se sve svodi na igrača više, igrača manje", rekao je Bušlje.

Hrvatska je navikla sve na medalje

Što se tiče svojih nekadašnjih saigrača u reprezentaciji Hrvatske nije imao šta da im zamjeri. Osvajali su redom medalje posljednjih godina, mora da dođe i neki turnir bez uspjeha kao ovaj sada.

"Hrvatska reprezentacija je zadnjih godina navikla publiku i sve obožavatelje, odnosno ljude koji vole sport, na medalje, pa čim dođe jedno takmičenje bez medalje, a nama su se nažalost zaređala dva bez medalje, odmah je to zvono za uzbunu. Odmah svi govore da ne valja ovo, ne valja ono, a nije lako uvijek biti u polufinalima i osvajati medalje. Ali za ono što su naši reprezentativci napravili zadnje tri-četiri godine im treba dignuti kapu i čestitati. Sigurno će selektor Tucak i stručni štab to analizirati, što nije bilo dobro i šta treba popraviti", rekao je on.

Srbija je favorit, to nema nigdje

Ako pitate ko je glavni favorit za osvajanje medalje reći će vam Srbija. Ono što se sada dešava u "Beogradskoj areni" nije viđeno u istoriji vaterpola.

"Favorit je sigurno Srbija. Zato jer igraju kod kuće i pokazali su koliko su dobri u važnim utakmicama. Igraju pred svojom publikom, što je i pritisak, ali je lakše igrati u teškim trenucima kad te nosi publika, pogotovo pošto igraju u dvorani gdje ima preko 10.000 ljudi. To za vaterpolo nije normalno, s obzirom na to da nemamo baš toliko velikih bazena.

Oni su kao domaćin favorit, ali ja se nadam da će Grčka ovaj put uspeti da dođe do kraja i da osvoji jer igraju najbolji vaterpolo i jer su pokriveni na svim pozicijama. S obzirom na to da sam igrao igrao u Grčkoj sedam godina, dobro znam sve te igrače i voleo bih da, od ove četiri ekipe, oni osvoje zlato", rekao je Andro Bušlje za "Indeks".