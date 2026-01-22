"Ovo je bilo žalosno, kao da su preplašeni": Legendarni as žestoko isprozivao Hrvate zbog poraza u Beogradu

Deni Lušić je javno i otvoreno kritikovao nastup vaterpolista Hrvatske na EP u Beogradu. Smeta mu način na koji je ekipa igrala.

Izvor: MN PRESS

Hrvatska je ostala bez prilike da se bori za medalju na Evropskom prvenstvu u Beogradu. Skupo je koštao prvo poraz od Grčke (11:10), pa onda i poraz od Italije u drugom dijelu grupne faze (13:10). Bivši vaterpolista Deni Lušić (63) je zbog svega toga bio razočaran. Hrvati su imali prednost igrača više čak 22 puta i nisu slavili.

"Ne može se doći do pobjede ako zavisiš samo od realizacije igrača više. Oni su igrali otvorenije, mučili su nas u kontrama, najviše mi je bilo žao golmana Marka Bijača. Ipak, čak i da smo dobili rekao bih ovo - ovaj vaterpolo mi se ne sviđa. Previše olako se dosuđuje igrač više, kad se ne događa napad, nego priprema", rekao je Lušić za "Jutarnji list".

Splićanin, koji je sa reprezentacijom Jugoslavije osvojio dva zlata na Olimpijskim igrama u Los Anđelesu 1984. i četiri godine kasnije u Seulu, javno je kritikovao reprezentaciju.

"Najlakše je zaključiti da su oni bili bolji i zasluženo pobijedili. Igra Hrvatske bila je jednolična u napadu, svi su bili stegnuti i neodlučni, da ne kažem preplašeni. Italijani su krenuli žešće, odlučnije. Ponadao sam se preokretu kada je ekipa od tri gola razlike stigla do izjednačenja, ali je onda sve stalo u posljednjoj četvrtini."

"Bilo je žalosno"

Pogledajte 00:32 Hrvatska - Italija: Ivica Tucak smiruje i psuje vaterpoliste Izvor: RTS 2 Izvor: RTS 2

Ne gleda na situaciju kao na nešto preko čega može tek tako da se pređe i da se fokus prebaci na sljedeće takmičenje.

"Ne, ovo je za mene bilo žalosno. Od svih najava kako će krenuti po polufinale na žestok i agresivan način, videli smo potpuno suprotnu igru. U ovakvim mečevima se po pravilu nađe pojedinac koji se izdvoji i preuzme rizik, povede ekipu do preokreta. Takvog nije bilo, osim golmana Bijača", zaključio je Lušić.

