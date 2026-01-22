Pogledajte kako je na tajm-autu Hrvatske došlo do svađe vaterpolista zbog koje je Ivica Tucak prvo smirivao igrače, pa ih opsovao u "Beogradskoj areni".

Izvor: RTS/Screenshot

Vaterpolo reprezentacija Hrvatske ostala je bez šanse da dođe do medalje na Evropskom prvenstvu u Beogradu, iako je možda bila i favorit na ovom turniru. Hrvati su prvo u grupnoj fazi izgubili "tijesno" od Grčke (11:10), da bi onda u odlučujućoj utakmici s Italijom odigrali i najslabije u posljednjih nekoliko godina.

Vidi opis Selektor Hrvatske opsovao da smiri vaterpoliste u Beogradu (VIDEO) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Dali su samo tri gola za poluvrijeme i sve vrijeme su jurili Italijane koji su na kraju slavili 13:10, pošto su Hrvati napravili veliki broj grešaka i nije im pomoglo ni više od 20 isključenja protivnika. Zbog toga je poslije utakmice selektor Ivica Tucak naglasio da je njegova ekipa zasluženo izgubila, dodavši da su od početka imali "lošu energiju" i da su izgubili glavu, što je posebno moglo da se vidi tokom jednog tajm-auta u trećoj dionici.

Mnogima je promakao detalj kada je Ivica Tucak, pri rezultatu 7:6 za Italijane, pozvao tajm-aut da opomene svoje igrače, a onda ih je morao umirivati jer su se svađali. Moguće da je i to detalj koji je uticao na poraz Hrvata, pogledajte šta se desilo:

Pogledajte 00:32 Hrvatska - Italija: Ivica Tucak smiruje i psuje vaterpoliste Izvor: RTS 2 Izvor: RTS 2

"'Alo, 'alo, dosta više - mir. Koja nam je pi**a materina od početka? Polako...", pokazivao je Ivica Tucak svojim igračima da se pod hitno smire, ali nije jasno o kome se radi i da li su se neki igrači čak i međusobno zakačili, što na neki način govori njegova gestikulacija ka njima.

Inače, uspjela je Hrvatska da se stabilizuje poslije ovog tajm-auta i da izjednači rezultat, da bi u posljednjoj dionici ostala bez strpljenja i rješenja u napadu, tako da joj danas ostaje borba za peto mjesto sa Španijom.

Šta je Tucak još rekao o porazu Hrvata?

Izvor: F.S./ATAIMAGES

"Zaslužen poraz. Nismo bili dostojni, vrijedni pobjede. Razlog? Previše dekoncentracije, elementarnih grešaka. Od početka nismo imali pravu energiju. Igrač više se nametnuo kao problem, nismo pronašli situacije koje smo trebali, a i promašivali smo izrađene situacije. Generalni zaključak je da smo se cijelu utakmicu tražili, potrošili smo previše energije. Kad smo trebali biti lucidniji, tražili smo rješenja koja su bila van svake pameti. Imali smo takođe dvije-tri situacije s igračem više da preokrenemo utakmicu", rekao je Ivica Tucak nakon meča u Beogradu.

Za razliku od meča sa Holandijom, ovoga puta nije imao prigovore na suđenje. Štaviše, Italija bi mogla da se žali: "Ne znam statistički napamet, ali igrač više nije bio dobar. Preveliki broj isključenja na obje strane, to je taj vaterpolo kakav je sad. Ponavljam, nismo bili lucidni u ključnim trenucima, tražili smo individualna rješenja. Dok smo imali kolektivna rješenja, to je bilo dobro. Izgubili smo glavu, ostali smo bez igrača u rotaciji. Zaslužena pobjeda Italije, ne znam šta više reći".

Vidi opis Selektor Hrvatske opsovao da smiri vaterpoliste u Beogradu (VIDEO) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

"Sve smo pokušali. Nismo bili pravi energijom, to sam rekao i igračima. Utakmica za peto mjesto? Tako je kako je. U ovom trenutku više nismo zaslužili. Za generalnu ocjenu će biti vremena, ne možemo to u ovom trenutku. Ali imali smo dvije meč-lopte, dvije utakmice, obje smo izgubili i više od ovog nismo zaslužili", zaključio je Tucak.

Ko se bori za medalje?

Vidi opis Selektor Hrvatske opsovao da smiri vaterpoliste u Beogradu (VIDEO) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: ANDREJ CUKIC/EPA Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: ANDREJ CUKIC/EPA Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: ANDREJ CUKIC/EPA Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: ANDREJ CUKIC/EPA Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: ANDREJ CUKIC/EPA Br. slika: 20 20 / 20

Srbija je direktno na ovoj utakmici saznala i svog rivala u polufinalu Evropskog prvenstva, a to će biti Italija s kojom ćemo se za finale boriti u petak od 20.30 i dobro je da imamo dan više za odmor.

Istog dana, samo od 17 časova, igraće i Grčka i Mađarska u drugom polufinalu. Finale je u nedjelju od 20.30.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 01:27 Nikola Jakšić nakon Srbija - Holandija Izvor: MONDO/Dušan Ninković Izvor: MONDO/Dušan Ninković

(MONDO)